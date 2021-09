Un jucător al Botoșianului a suferit enorm la derby-ul FCSB – Dinamo: „Am închis televizorul! Nu mai înțelegeam nimic”. Exclusiv

Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a oferit în care a vorbit despre meciul cu Dinamo de duminică, dar și despre acest început de sezon extraordinar pentru moldoveni, care se apropie de primul loc.

Cu un pas greșit al Rapidului pe teren propriu cu Gaz Metan sau al lui CFR Cluj contra celor de la Universitatea Craiova, Botoșianul ar putea să își consolideze poziția pe podiumul din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Interviu marca FANATIK cu fostul „câine”, Andrei Tîrcoveanu: „M-au lăsat să plec prea ușor de la Dinamo!”

Mijlocașul defensiv de 22 de ani a revenit la antrenamente după ce a fost accidentat și are trei meciuri în acest sezon pentru moldoveni, iar la meciul cu Dinamo speră să revină din nou pe teren: „E cel mai special meci pentru mine. Întradevăr putem fi revelația acestui campionat și muncim foarte mult pentru asta. Eu îmi doresc și muncesc în fiecare zi să le demonstrez că s-au înșelat cu mine când m-au lăsat să plec atât de ușor de la Dinamo”.

Crescut la Dinamo, Tîrcoveanu a jucat doar șase meciuri în 2014, momentul când a debutat în Liga 1 la doar 15 ani și 2019, când i-a părăsit pe alb-roșii după ce a mai fost împrumutat la Gaz Metan: „Clar meritam mai multe șanse, însă nu am nimic cu ei. Le urmăresc meciurile și sper să își revină, să fie din nou unde erau odată pentru că suporterii merită asta.

ADVERTISEMENT

Eu nu am crescut la Dinamo cu rezultatele astea, ci cu marile performanțe ale lui Dinamo. Îmi pare foarte rău, dar sper să își revină în scurt timp. Știu cum se lucrează la juniori la Dinamo, este un mediu foarte bun și mereu au fost jucători foarte talentați. Am fost coleg de generație cu Richie, cu Moldoveanu și Eșanu. Sunt jucători foarte buni și îi cunosc bine.

Tîrcoveanu nu a putut suporta umilința din meciul cu FCSB: „Am închis televizorul”

Andrei Tîrcoveanu nu a putut urmări până la final derby-ul cu FCSB, în care Dinamo a fost zdrobită cu 6-0: „M-am uitat la meciul cu Steaua și nu îmi venea să cred. La un moment dat am închis și televizorul pentru că nu mai înțelegeam nimic”.

Un produs al academiei clubului din Ștefan cel Mare, Tîrcoveanu are încredere în jucătorii tineri ai lui Dinamo și a fost impresionat de Costin Amzar: „Acum au intrat în cușcă cu leii și probabil nu erau foarte pregătiți pentru asta. Trebuia să se acomodeze pas cu pas, să aibă încredere și să demonstreze că au valoare. L-am văzut și eu pe Amzar la câteva meciuri și mi-a plăcut mult de el. Are viteză și capacitate de efort mare. Trebuie să țină cu dinții de orice șansă pe care o primesc”.

ADVERTISEMENT

Andrei Tîrcoveanu: „Mi-aș dori cândva să mă întorc la Dinamo”

Chiar dacă Dinamo a renunțat la el, Tîrcoveanu e dinamovist și ar vrea ca într-o bună zi să se întoarcă în curtea „câinilor”: „Eu sunt dinamovist și nu știu unde mă va duce viitorul. Mi-aș dori să mă întorc la Dinamo. Am card DDB de la începutul programului. Sper ca fanii să fie în continuare alături de echipă și să nu renunțe niciodată. Le mulțumesc că fac spectacol la fiecare meci. M-am născut uitându-mă și cântând alături de ei și sunt cei mai frumoși suporteri din România”.

Dario Bonetti a venit într-un moment foarte dificil și nu cred că se aștepta nimeni să facă miracole peste noapte. Dar Dinamo nu e obișnuită să aibă cinci înfrângeri la rând și probabil de aceea nu a mai continuat”.

Tîrcoveanu consideră că Dinamo s-a întărit foarte mult prin cele opt transferuri, iar jucătorii sunt concentrați să șteargă cu buretele impresia din meciul cu FCSB: „În ultima săptămână Dinamo a făcut niște transferuri de răsunet și eu sunt sigur că vor arăta altfel. Sunt jucători cu experiență și foarte cunoscuți. Normal că vor să spele rușinea după înfrângerea cu FCSB, dar noi ne bazăm pe jocul nostru și Marius ne zice ce trebuie să jucăm.

ADVERTISEMENT

De crede că Mircea Rednic ar fi cea mai bună variantă pentru Dinamo: „Este o legendă”

Chiar dacă a avut , care a renunțat la el în 2019, Tîrcoveanu nu îi poartă pică și e sigur că este antrenorul care ar putea salva Dinamo: „Simțeam că pot să joc la Dinamo. S-au acumulat foarte multe în decursul anilor. S-a întâmplat ca atunci Mircea Rednic să fie antrenor când am plecat eu și am avut acea dispută. După mi-a părut rău că am ieșit cu discursul ăla și mie și tatălui meu. Nu suntem așa doar că ni s-a umplut paharul. Eram copil și îmi doream doar să joc pentru Dinamo.

Rednic e un antrenor foarte bun. Ar fi o variantă extraordinară pentru Dinamo. Am lucrat cu el și îmi plăcea stilul lui de a pregăti echipa și de a vedea fotbalul. Până la urmă e ultimul antrenor cu care Dinamo a câștigat campionatul. Sper să se întoarcă la Dinamo și să pună echipa pe picioare.

În primul rând este o legendă a clubului iar asta contează enorm. Noi ce tineri am auzit de la părinții noștri de el și auzeam povești. Orice dinamovist și-ar dori să lucreze cu el. Are foarte multă experiență. Nu am mai vorbit de atunci cu dânsul. Aș fi vrut să îl salut când am jucat cu Viitorul”.

ADVERTISEMENT

Andrei Tîrcoveanu: „Nu credeam că Dinamo se bate la retrogradare!”

Andrei Tîrcoveanu se gândea niciodată în momentul în care a plecat de la Dinamo că echipa va ajunge să se lupte pentru menținerea în prima ligă: „Cred că nimeni nu știe dedesubturile de acolo și ce se va întâmpla și poate de aceea Rednic ezită să se întoarcă la Dinamo. E păcat, dar sper să apară ceva bun. Nu puteam niciodată să îmi imaginez că Dinamo va ajunge în acest punct. Nu mă gândeam că poate să se bată la retrogradare.

Despre meciul de duminică, Tîrcoveanu e de părere că Botoșianul poate câștiga cu orice echipă din Liga 1 într-o zi bună: „Nu cred că am probleme cu nicio echipă din Liga 1 dacă ne facem jocul! Eu sper să fie un meci pe care să îl dominăm categoric, să ne impunem jocul și să nu avem nicio problemă. Dinamo are totuși jucători buni și de calitate. Sper ca la final să ne bucurăm noi. Nu aș putea spune că îmi pare rău dacă le-aș da gol”.

Tîrcoveanu îl are ca model la Botoșani pe Hervin Ongenda, care l-a motivat cu povești din perioada în care împărțea vestiarul cu Zlatan Ibrahimovic la PSG, dar mai ales de la Marius Croitoru: „Am învățat multe de la Hervin. E jucătorul nostru cel mai important și se simte excelent fizic. Nu degeaba a jucat la PSG cu toți acei mari fotbaliști. Prima întrebare când a venit la echipă a fost cum era în vestiar cu Ibrahimovic. A zis că e ceva incredibil cum sunt ei ca jucători, au câștigat tot și se antrenează 200%.

Îmi plăcea mult și de Rodriguez și de căpitanul nostru, Papa. E un exemplu pentru toți. Dar cel mai mult cred că am învățat de la Marius Croitoru, pentru că am ajuns la Botoșani într-un moment foarte prost al carierei și mi-a dat o șansă”, a spus Andrei Tîrcoveanu în exclusivitate pentru FANATIK.