Un jucător al „câinilor” dezvăluie neregulile grave de la Dinamo: „M-au păcălit să semnez! Aici te naști talent și mori speranță”. Exclusiv

David Țone îl acuză pe antrenorul Ovidiu Burcă că a mințit: „Am vrut să intervin”

Criticat de antrenorul Ovidiu Burcă după ce a decis să plece de la Dinamo și să renunțe la fotbal, David Țone nu a rămas dator și i-a dat replica fostului săi tehnician: „Nu mi s-au părut niște declarații destul de adevărate și am vrut să intervin. Au fost unele lucruri care s-au întâmplat, însă pe de altă parte nu a spus lucrurile corect și m-a pus într-o lumină proastă. Nu faptul că nu am jucat a fost problema, ci tot ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, când au fost tot felul de probleme”.

Fundașul central l-a „înțepat” pe fostul său antrenor după ultimele declarații, deși spune că a avut o relație bună cu Ovidiu Burcă: „A spus că era periculos ca un tânăr de 17 ani să pună condiții la Dinamo. Păi până la urmă mi-au făcut contract de profesionist. Nu contează că am 17 ani, 18 sau 35 de ani, trebuie să mă respecte ca jucător”.

În momentul în care un jucător îți dispare, nu îți dă nicio explicație… Eu consideram că am o relație apropiată cu el, înainte să aibă orice discuție, cu orice conducător de la Dinamo, trebuia să aibă discuție onestă, bărbătească cu mine. Am considerat gestul lui unul lipsit de curaj, chiar mai mult, dar nu aș vrea să îl cataloghez. Era periculos că un tânăr de 17 ani să puna condiții unui club de anvergura lui Dinamo. El ar fi trebuit să fie mândru că îmbracă tricoul lui Dinamo un minut, zece, 15, un meci întreg”, declarațiile lui Ovidiu Burcă despre David Țone

Țone era jucătorul cu cel mai mic salariu de la Dinamo și face acuzații grave la adresa conducerii: „Altă chestie și cu salariul. M-au păcălit să semnez pe 800 de lei. Domnul Trandafir mi-a dat contractul. Am fost indus în eroare. Treaba nu a fost clară că semnez pe 800 de lei. Mie mi s-a spus că mi se dă suma de 2.000 de lei și atunci erau și spaniolii la club.

Mi-au promis că după un an de zile îmi vor reînnoi contractul. Eu am semnat contractul de juniori și nu mi-am dat seama că de fapt semnez pe 800 de lei, trei ani plus doi! Am semnat pe cinci ani și dacă îmi ofereau prelungirea cu șase luni înainte, eram obligat să semnez.

Am luat 9 salarii din 12 de 2.000 de lei și apoi mi-a expirat contractul de 2.000 de lei. Domnul Bonetti m-a adus la echipa mare și eu continuam discuțiile cu Iuliu Mureșan și Mihai Matei să îmi mărească salariul. Eu chiar nu îmi permiteam să îmi plătesc drumul din Popești până la Săftica”.

Mircea Rednic și Nicolae Badea i-au mărit salariul la 4.000 de lei pe lună: „Mi-au făcut contract pe 6 luni”

Debutat în prima ligă de către Dario Bonetti, jucătorul a fost ajutat și de către Mircea Rednic: „Apoi a plecat domnul Bonetti și Mircea Rednic mi-a făcut contract cu domnul Badea pe șase luni cu 4.000 de lei, dar am primit doar trei salarii. Până la urmă s-a respectat doar contractul de 800 de lei și am rămas în aceeași situație. Am fost trimis la echipa a doua până în această vară”.

Țone face declarații șocante și spune că nu avea bani nici măcar de ghete: „Pur și simplu nu mă descurcam. Banii ăștia nu îmi ajungeau nici de ghete. O pereche pentru meci e 900-1.000 de lei. Nu pot să joc cu cârpe. Nimeni din club nu m-a ajutat! Doar acum, recent, un grup din DDB mi-a cumpărat o pereche de ghete.

Era foarte greu pentru mine, fiindcă stăteam pe banii părinților, care nu au nici ei deloc o situație bună financiară. Cât să stau să le cer bani părinților la 18 ani? E puțin penibil, mai ales ca fotbalist la Dinamo. Toate astea m-au făcut să renunț”.

Astfel, puștiul lui Dinamo a fost nevoit să rămână zile întregi în cantonamentul de la Săftica: „Mă mai ajuta Andrei Radu, care mă lua cu mașina. După ce a plecat el, nu am mai avut ce să fac. Veneam cu 2-3 zile înainte. Din 7 zile stăteam 5 la Săftica! Ajungem pe la 12-1 noaptea în cantonament cu ce apucam. Stăteam cu nopțile și nu îmi permiteam să plec de acolo, pentru că drumul costa și era foarte lung.

La Săftica în corpul vechi era jale! Nu avea încălzire, aer condiționat și nici plase de țânțari. Era vai și amar de locul ăla! După ce a venit domnul Burcă, am fost primiți în clădirea nouă și au fost condițiile bune”.

David Țone afirmă că a încercat să vorbească cu Ovidiu Burcă: „Vlad Iacob mi-a spus că mă va suna”

Antrenorul lui Dinamo i-a reproșat lui Țone că nu s-a mai prezentat la antrenamente și nici măcar nu a vorbit cu el: „Eu am vrut să discut cu Ovidiu Burcă, deși am văzut că a declarat că nu am vorbit cu el bărbătește. Eu am vorbit cu domnul Vlad Iacob și a zis că îi va da un telefon lui Mister și Ovidiu Burcă mă va suna imediat.

Bineînțeles că nu m-a sunat și eu a doua zi nu m-am prezentat la antrenamente. Pe la 11, m-a sunat domnul Burcă și eu nu am putut să răspund. Apoi i-am dat un mesaj și l-am întrebat când îl pot suna. Nu am primit niciun telefon. Eu am vrut să discut cu Mister, însă nu simțit aceeași deschidere din partea dânsului.

Nu mi se pare OK ce a spus. Dânsul a avut o relație foarte bună ca antrenor cu mine timp de două luni. Mi-a spus lucruri bune și mi-a arătat niște perspective. Însă ce îmi spunea dânsul și ce voiam eu nu prea se lega. Eu voiam în străinătate, iar el altceva. Nu vreau să spun ce”.

Pentru mine e caz închis. N-am ce să mai discut. Realitatea e cea pe care am prezentat-o. Nu s-a mai prezentat la echipă. Poate să declare ce vrea. Îi doresc multă sănătate”, a fost singurul comentariu pe care Ovidiu Burcă a dorit să îl facă.

David Țone: „Dacă părinții vor să își dea copilul la o academie, să nu îl dea sub nicio formă la Dinamo!”

David Țone e de părere că nu e deloc întâmplător faptul că nu mai puțin de șase jucători s-au retras de la Dinamo în ultimele luni: „Cu majoritatea care au plecat de la Dinamo am fost colegi. Principala problemă a fost lipsa de încredere. Nu le-au dat banii. Claudiu Stan avea salariu 2.000 de lei și dădea 2.500 de lei doar pe combustibil”.

Jucătorul a dezvăluit că foarte mulți juniori își achită singuri costurile dacă au probleme medicale: „Dinamo niciodată nu a fost interesată de juniori și nu ne-au ajutat măcar cu transport. O singură dată am avut nevoie de un RMN la spate și mi l-au decontat. Am colegi care au făcut analize și investigații pe banii lor. Mi se pare jenant și bătaie de joc pentru un club ca Dinamo”.

Puștiul de 17 ani a transmis un mesaj și pentru toți cei care se gândesc să își dea copiii să facă fotbal la Dinamo: „Ăsta ar fi unul dintre sfaturile pe care le-aș da părinților. Dacă vor să își dea copilul la o academie, să nu îl dea sub nicio formă la Dinamo! Dinamo care la un moment avea Liga Elitelor și acum nici nu se mai califică în semifinale sau finală. Nu m-a deranjat chestia că am jucat 20 de secunde. Înțeleg tactica asta a antrenorilor. Am făcut un sprint și s-a fluierat finalul. Se întâmplă la fotbal”.

De ce a picat transferul lui Țone la Fiorentina: „Mi s-au pus bețe în roate. Au avut ofertă de 100.000 de euro”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar jucătorul a explicat de ce crede că nu s-a mai realizat acest transfer: „Problema în primul rând e că nu au vrut să realizeze transferul meu la Fiorentina. Impresarul mi-a spus că ei sunt foarte interesați de mine și le-a plăcut. Le-a arătat un video făcut cu mine și m-au chemat în probe. A fost în regulă și după probe. Mai era acolo un jucător român și până la urmă l-au ales pe el, deși mi-au spus că sunt peste el din multe puncte de vedere.

Fiorentina a trimis o scrisoare către Dinamo. Nu au vrut să răspundă în primă fază, apoi au dat un răspuns în bătaie de joc. Apoi impresarul a luat mail-ul, l-a refăcut ca să sune mai cu respect față de Fiorentina. Italienii au oferit 100.000 de euro, iar Dinamo a răspuns că nu acceptă mai puțin de 250.000. Nu au vrut să mă lase să plec și eu în analiza pe care am făcut-o am ajuns la o concluzie că cineva a fost la mijloc.

Apoi au venit atacuri, focuri, grenade peste capul meu, val după val! Salariu mic, neacordare de șansă, trimis la echipa a doua, adus la echipa mare, plimbat iar peste tot, mi s-au pus bețe în roate și la transferul la Fiorentina. Am ajuns la ultima soluție, să renunț definitiv la fotbal”.

Țone trage un semnal de alarmă și spune că niciun jucător împrumutat de echipa din Liga 2 la CS Dinamo nu își dorește să mai întoarcă la Dinamo: „Au fost promisiuni peste promisiuni, însă nu s-a întâmplat nimic. Eu sper că fiecare jucător de la Dinamo își va analiza perspectiva lui în viață și să bage la cap ce mi s-a întâmplat mie. Să se gândească de două ori înainte să ia o decizie. Știu că jucătorii care au fost dați împrumut la CS Dinamo nu vor să se mai întoarcă la Dinamo! Chiar au dreptate”.

David Țone a fost sunat de Elias Bucurică: „Mi-a spus că va suna la conducere”

Elias Bucurică, liderul PCH, s-a implicat și el în „telenovela” Țone și i-a promis că i se va prelungi contractul cu Dinamo: „Am fost sunat și de domnul Elias. Am vorbit cu domnul Iacob și nu m-a sunat nimeni două săptămâni. Ce nu a fost frumos e că ce am discutat eu cu conducerea nu a rămas confidențial. Elias m-a sunat și apoi am fost contactat de presă. Eu nu voiam să se afle în presă. Mi-a spus că va suna la conducere și voi fi chemat să semnez un nou act adițional. Ce credeți? Nu m-a sunat nimeni și a rămas totul în aer.

În momentul de față sunt în discuții cu impresarul să remediem cumva situația cu Dinamo și să primesc măcar un acord să mă antrenez cu o altă echipă mai aproape de casă. Și când îmi expiră contractul în vară să îmi văd de viața mea. Dacă semnam, mă mai alegeam cu doi ani de chin!”.

David Țone vrea să plece în America și să joace fotbal la colegiu: „Decât să mai fiu bătaia lor de joc, mai bine să îmi văd de viața mea”

David Țone își dorește să plece în Statele Unite ale Americii și să joace fotbal la nivel de colegiu, pentru a primi o bursă care să îi acopere costurile de studiu: „Decât să mai fiu bătaia lor de joc, mai bine să îmi văd de viața mea. Pe de altă parte sunt dispus să plece în America să aplic pentru o bursă de fotbal. Să joc pentru echipa școlii și ei să îmi plătească facultatea. Ăsta este un alt plan al meu”.

Tânărul jucător e nemulțumit și de faptul că juniorii sunt foarte prost plătiți la Dinamo, în timp ce fotbaliștii străini au salarii de 4-5.000 de euro: „O altă dezamăgire. Cum mă motivezi pe mine când sunt scos din echipă? Aduci un jucător străin care a fost accidentat un an de zile și e doar cu câțiva ani mai mare și îl bagi în locul meu? Adică ceva e la mijloc! Nu vreau să spun că cineva îi impune lui Ovidiu Burcă, dar conduce cineva de acolo de sus”.

Țone a ținut să mulțumească și antrenorilor săi de la Dinamo, care l-au propulsat și la loturile naționale: „Eu nu am plecat că vreau să forțez mâna cuiva, ci pentru lucrurile murdare care mi s-au întâmplat în ultimii doi-trei ani. Vreau să le mulțumesc antrenorilor de la Dinamo care m-au promovat, începând cu domnul Ionuț Bălan, domnul Iulian Matei care m-a făcut căpitan la U16 și lui Emil Ursu care m-a promovat la liga a treia și domnului Bonetti care m-a promovat în Liga 1. Vreau să îi mulțumesc inclusiv lui Ovidiu Burcă.

Îi mulțumesc și lui Ionel Augustin care m-a ajutat și m-a recomandat la echipa națională. Mi s-a pus o vorbă bună, restul a depins de mine. Am jucat cu Ungaria și am făcut 12 ore până la Timișoara. M-am trezit cu mari dureri de spate și am fost la domnul Bătineanu și mi-a spus că am început de hernie de disc.

Am auzit o vorbă în vestiar la Dinamo. A venit un jucător și a zis în vestiar că la Dinamo te naști talent și mori speranță. M-a marcat vorba asta și chiar așa s-a și întâmplat. Eu cred că ar fi fost cu totul altfel dacă mergeam la Fiorentina”.