Sport

Un jucător al Craiovei, în echipa săptămânii din Conference League!

Bogdan Mariș
07.11.2026 | 16:00
Un jucator al Craiovei in echipa saptamanii din Conference League
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Nicușor Bancu (34 de ani) a fost inclus în echipa săptămânii din Conference League. FOTO: Sport Pictures
Nicușor Bancu a fost inclus în echipa săptămânii din Conference League după golul superb înscris în partida Universitatea Craiova - Egnatia 2-0.
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Nicușor Bancu (34 de ani) a marcat al doilea gol al Universității Craiova în victoria cu Egnatia din Conference League, iar căpitanul campioanei României a fost inclus în echipa ideală a etapei 3. Ce notă a primit internaționalul român după prestația de pe „Ion Oblemenco”.

Nicușor Bancu, inclus în echipa săptămânii din Conference League

Universitatea Craiova a învins-o pe Egnatia cu 2-0 joi seară în etapa a 3-a a fazei principale din Conference League. Scorul final a fost stabilit încă de la pauză, iar al doilea gol i-a aparținut lui Nicușor Bancu, care a punctat cu o execuție frumoasă de la distanță. Evoluția din meciul de pe „Ion Oblemenco” i-a adus fundașului un loc în echipa ideală a rundei.

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SofaScore i-a acordat nota 9 lui Nicușor Bancu, doar 3 jucători având un rating mai mare în această rundă. Doi fotbaliști au primit nota 10: portarul lui Aarhus, Mads Hedenstad, care a avut 8 intervenții în remiza cu Braga (0-0) și Oscar Gloukh, care a înscris un gol și a oferit două pase decisive pentru Ajax în victoria de pe terenul lui Midtjylland (6-1). Celălalt fotbalist care l-a depășit pe Nicușor Bancu este Davide Calabria, care a primit nota 9.1 după golul înscris în succesul lui Panathinaikos cu ȚSKA Sofia.

Universitatea Craiova a ajuns la 7 puncte după victoria cu Egnatia și ocupă momentan locul 8, poziție care la finalul fazei ligii aduce calificarea directă în optimi. Pentru campioana României urmează însă un meci infernal, pe terenul lui Brighton, care se va disputa pe 26 noiembrie, de la ora 19:45.

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Universitatea Craiova poate urca pe primul loc în SuperLiga

La doar 3 zile după victoria cu Egnatia, Universitatea Craiova va juca pe terenul lui CFR Cluj în SuperLiga. Dacă va reuși să se impună pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” împotriva echipei pregătite de Marius Șumudică, gruparea din Bănie va urca pe prima poziție în campionat. Campioana ar putea profita astfel de pasul greșit făcut de Dinamo, care a cedat surprinzător vineri pe terenul lui FC Argeș, scor 1-2.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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