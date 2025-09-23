Sport

Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul transfer, debut ca titular?! Exclusiv

Veşti proaste pentru Universitatea Craiova, cu trei zile înaintea meciului cu Dinamo. FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk s-a accidentat şi este incert pentru derby.
Marian Popovici
23.09.2025 | 18:00
Un jucator cheie al Universitatii Craiova risca sa rateze derbyul cu Dinamo Noul transfer debut ca titular Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul transfer, debut ca titular. Sursa: sportpictures.eu

Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere stagională pe terenul Oţelului Galaţi, scor 0-1. Oltenii au rămas pe primul loc în SuperLiga, având patru puncte în faţa lui Dinamo înaintea meciului direct.

ADVERTISEMENT

Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo!

Mirel Rădoi are veşti proaste înaintea derby-ului de vineri, programat la ora 21:00. FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk este incert pentru meciul cu Dinamo după o accidentare suferită la meciul cu Oţelul Galaţi.

Fundaşul a resimţit dureri şi a mers să facă recuperare la clinica lui Alin Burileanu, kinetoterapeutul echipei naţionale. Rămâne de văzut dacă fundaşul ucrainean va putea fi recuperat complet la ora meciului.

ADVERTISEMENT

Adrian Rus, debut ca titular?!

Din informaţiile FANATIK, există o mare posibilitate ca Adrian Rus să debuteze ca titular la Universitatea Craiova în derby. Fundaşul care a jucat anul trecut la Pisa a evoluat până acum doar 11 minute în Bănie, la victoria cu Farul Constanţa, scor 2-0.

Romanchuk este unul dintre transferurile care au avut impact imediat la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a plătit 750.000 de euro pentru fundaşul ucrainean, dar cifrele arată că este o investiţie inspirată.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

Fundaşul „golgheter” are trei reuşite şi două pase decisive, în cele 13 meciuri disputate în tricoul oltenilor. La Galaţi a fost integralist, dar la final a resimţit dureri şi ar putea rata confruntarea cu Dinamo.

ADVERTISEMENT
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a...
Digisport.ro
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”

Universitatea Craiova, program complicat!

Pentru Universitatea Craiova urmează o perioadă de foc. După derby-ul de duminică împotriva lui Dinamo, urmează debutul în faza principală din Conference League, pe terenul lui Rakow (joi, 2 octombrie, de la ora 22:00).

Trei zile mai târziu, pe 5 octombrie, Universitatea Craiova merge pe Arena Naţională pentru derby-ul cu FCSB. Însă, spre deosebire de alte sezoane, oltenii par să aibă un loc care să facă faţă pe mai multe fronturi.

ADVERTISEMENT
  • 750.000 de euro a plătit Mihai Rotaru pe Romanchuk
  • 25 de ani are fundaşul ucrainean
B.R.A.V.O FRF! Platforma Casei Fotbalului, promovată pe Palatul Parlamentului și în meciurile din...
Fanatik
B.R.A.V.O FRF! Platforma Casei Fotbalului, promovată pe Palatul Parlamentului și în meciurile din primele două ligi de fotbal
Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin...
Fanatik
Când revine Radu Drăgușin, aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu. Florin Manea a făcut marele anunț
Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la...
Fanatik
Vedeta lui Dinamo, la un pas de Rapid! Detalii de culise de la negocieri: ”Am vorbit personal cu el”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Un patron din SuperLiga vrea să investească la Sportul Studențesc! Este foarte bogat,...
iamsport.ro
Un patron din SuperLiga vrea să investească la Sportul Studențesc! Este foarte bogat, dar are o problemă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!