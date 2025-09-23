Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul transfer, debut ca titular?! Exclusiv

Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere stagională pe . Oltenii au rămas pe primul loc în SuperLiga, având patru puncte în faţa lui Dinamo înaintea meciului direct.

Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo!

Mirel Rădoi are veşti proaste înaintea derby-ului de vineri, programat la ora 21:00. FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk este incert pentru meciul cu Dinamo după o accidentare suferită la meciul cu Oţelul Galaţi.

Fundaşul a resimţit dureri şi a mers să facă recuperare la clinica lui Alin Burileanu, kinetoterapeutul echipei naţionale. Rămâne de văzut dacă fundaşul ucrainean va putea fi recuperat complet la ora meciului.

Adrian Rus, debut ca titular?!

Din informaţiile FANATIK, există o mare posibilitate ca Adrian Rus să debuteze ca titular la Universitatea Craiova în derby. Fundaşul care a jucat anul trecut la Pisa a evoluat până acum doar 11 minute în Bănie, la victoria cu Farul Constanţa, scor 2-0.

Romanchuk este unul dintre transferurile care au avut impact imediat la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a plătit 750.000 de euro pentru fundaşul ucrainean, dar cifrele arată că este o investiţie inspirată.

, în cele 13 meciuri disputate în tricoul oltenilor. La Galaţi a fost integralist, dar la final a resimţit dureri şi ar putea rata confruntarea cu Dinamo.

Universitatea Craiova, program complicat!

Pentru Universitatea Craiova urmează o perioadă de foc. După derby-ul de duminică împotriva lui Dinamo, urmează debutul în faza principală din Conference League, pe terenul lui Rakow (joi, 2 octombrie, de la ora 22:00).

Trei zile mai târziu, pe 5 octombrie, Universitatea Craiova merge pe Arena Naţională pentru derby-ul cu FCSB. Însă, spre deosebire de alte sezoane, oltenii par să aibă un loc care să facă faţă pe mai multe fronturi.

