„Un jucător cum rar vezi în România!”. Remarcatul lui Șumudică după prima etapă de SuperLiga: „O echipă fără portughezi sau brazilieni nu are sare și piper”

Noul sezon din SuperLiga a început, iar surprizele nu au întârziat să apară. Aflat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a dezvăluit care a fost jucătorul de care a rămas impresionat după primele meciuri disputate.

Caio, remarcatul lui Marius Șumudică după prima etapă de SuperLiga

În cadrul , Marius Șumudică s-a arătat extrem de impresionat de Caio Ferreira (24 ani). Deși , atacantul brazilian s-a remarcat prin ușurința prin care își depășea adversarii.

Marius Șumudică l-a remarcat pe Caio Ferreira și consideră că, dacă jucătorul va avea constanță în evoluții, acesta poate fi noua „revelație” din SuperLiga, cluburile mari încercând deja să-l transfere. În stilul caracteristic, antrenorul a mărturisit că „echipele care nu au fotbaliști portughezi sau brazilieni nu au sare și piper”.

„Mie mi-a plăcut cum a arătat FC Argeș în meciul cu Rapid. Am văzut un jucător la Pitești, Caio… Să nu ne hazardăm după un singur joc, dar, din punctul meu de vedere, s-a văzut că are calitate. E un jucător de picior stâng care accelerează pe spațiu liber, are o tehnică foarte bună și care în situații de 1 contra 1 destabilizează adversarul. Sunt rari acești jucători în campionatul României!

Am mai văzut așa ceva la noi în campionat, doar că sunt rari jucătorii care scot om din joc perpendicular pe poartă, 1 contra 1. Acest lucru s-a întâmplat ieri la FCSB. Sunt puțini jucători care au tupeul să ia mingea 1 contra 1 perpendicular pe poartă.

„Caio Ferreira e în genul lui Cisotti”

Au fost 2-3 faze în care Caio a driblat adversarii perpendicular și fie că este incomodat, ținut, el tot rămâne pe picioare. Asta înseamnă explozie, înseamnă forță! Poate ne hazardăm acum, este un prim meci, dar eu spun că are calități deosebite. Uitați-vă cum îl oprește Onea la un moment dat… Scapă pe poartă și Onea îl ia în brațe și îl pune joc, pentru că nu îl mai prindea”, a declarat Marius Șumudică.

Adrian Ilie s-a alăturat discuției: „Ați văzut de unde a venit? De la Bălți! Eu am fost surprins cum reușea să îl ia pe 16 metri pe Borza 1 la 1. A dat în el și tot nu a căzut! E Borza, nu oricine.”

Marius Șumudică a revenit și l-a comparat pe Caio cu Cisotti: „Asta am spus și eu mai devreme! Indiferent de contactul fizic care exista, el tot rămânea în picioare și avea forța de a pătrunde.

E în genul lui Cisotti, dacă e să comparăm. Când a venit Cisotti la noi și toată lumea spunea că e din Malta sau nu știu de unde. Apar jucători de genul acesta și felicitări lui FC Argeș, pentru că l-au nimerit. Să nu ne hazardăm totuși după un meci. E drept, a avut și spații dar s-a văzut că are potență, explozie, tehnicitate. A avut un șut pe care l-a scos Stolz la colțul lung. Are o biomecanică foarte bună.

„Echipele din România care sunt lipsite de portughezi și de brazilieni nu au sare și piper”

Vă spun ceva, echipele din România care sunt lipsite de portughezi și de brazilieni nu au sare și piper! Școala fotbalului… Uitați-vă ce se întâmplă la Benfica an de an, cum vinde jucători. Cred că este prima echipă, aici raportându-ne la sume, pe care le câștigă din transferuri de jucători.

Eu am avut un coleg brazilian în momentul în care jucam, el venise pe un salariu derizoriu la Maritimo, și l-am întrebat ‘De ce ai venit aici?’, iar el mi-a spus ‘Păi la noi în lot erau 50 de jucători’. Nu există echipe pentru numărul de jucători din Brazilia. Atunci apar jucători, așa cum e Caio, venit de la Bălți, care are calități și poate crește nivelul din România.

Următoarele două meciuri ale lui FC Argeș sunt în deplasare cu Universitatea Craiova și acasă cu CFR Cluj. Hai să-l vedem, că și aici va întâlni niște adversari buni”, a încheiat Marius Șumudică.