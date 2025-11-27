Un jucător de bază de la Steaua Roșie Belgrad, în probe la o fostă campioană a României. Detalii de culise. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Este vorba despre un titular obișnuit al echipei din capitala Serbiei în actualul sezon. De exemplu, el a fost integralist în fiecare dintre ultimele patru meciuri disputate de Steaua Roșie, atât în campionat, cât și în Europa League, inclusiv în înfrângerea, scor 0-1, din deplasarea cu Javor din ultima etapă a competiției interne

Un internațional nigerian a ajuns la Steaua Roșie Belgrad după ce a fost dorit și de mai multe cluburi din România

Franklin Tebo Uchenna, fundașul central de la Steaua Roșie Belgrad, a fost remarcat de un impresar român încă de când încă se afla în Nigeria și a fost foarte aproape să evolueze în SuperLiga în urmă cu doar doi ani.

FANATIK a aflat că stoperul în vârstă de 25 de ani și evaluat la un milion de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt a fost propus la mai multe cluburi din România și chiar a fost în probe la Oțelul Galați, campioana României din 2011, la un moment dat, însă nu a fost oprit în lot, din motive necunoscute până în acest moment. Jucătorul cu un meci în naționala de seniori a Nigeriei a fost transferat în cele din urmă de norvegienii de la Sarpsborg.

Cifrele lui Franklin Tebo Uchenna de până acum în acest sezon

În acest sezon, fundașul central de 1,92 metri a evoluat în 12 meciuri pentru și a reușit un gol și o pasă decisivă în cu Celtic Glasgow încheiat la egalitate, scor 1-1. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la Nasarawa United, Hacken și la Sarpsborg.

