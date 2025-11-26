Un jucător de bază şi-a prelungit contractul cu Dinamo! A semnat până în 2028

ADVERTISEMENT

Dinamo se bate la titlu după ce anul trecut a prins play-off-ul după șapte ani. şi speră ca în acest sezon echipa să se califice în cupele europene.

Maxime Sivis şi-a prelungit contractul cu Dinamo!

Oficialii lui Dinamo speră să evite greşelile din sezonul trecut când , cărora le-a expirat contractul în vară. Iar Andrei Nicolescu a demarat deja negocierile cu jucătorii importanţi pentru prelungirea contractului.

Maxime Sivis a semnat cu Dinamo până în 2028. Fundaşul dreapta a venit alături de „câini” în 2024 şi chiar dacă avea contract până în 2027, clubul a ales să prelungească pe încă un sezon.

Fundaşul dreapta, contract până în 2028

Anunţul a fost făcut Dinamo pe reţelele de socializare, Sivis fiind unul dintre fotbaliştii apreciaţi şi de suporterii „câinilor”. În ultimul an şi jumătate, Sivis a juat nu mai puţin de 47 de meciuri la Dinamo:

„Suntem bucuroși să anunțăm prelungirea contractului lui Maxime Sivis până la 30.06.2028, cu opțiunea de prelungire din partea clubului cu încă un sezon competițional.

Sosit în vara lui 2024, Maxime a devenit rapid o piesă importantă în defensiva noastră, adunând 47 de meciuri, 2 goluri și 4 assist-uri în tricoul alb-roșu. Prin constanță, profesionalism și atitudine, Maxime a arătat că este un jucător pe care te poți baza în orice moment.

De aceea, suntem încântați că va continua alături de noi și în următorii ani. Maxime, îți dorim cât mai multe meciuri reușite și cât mai multe momente frumoase alături de Dinamo!”, a anunţat Dinamo.