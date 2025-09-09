Un jucător de la FCSB, ca şi calificat la Cupa Mondială din 2026! Gigi Becali încasează de la FIFA suma cheltuită pe transfer

Sport

România speră să ajungă după o pauză de 28 de ani la Cupa Mondială, dar unul dintre jucătorii campioanei FCSB este cu un picior la turneul final din SUA. Gigi Becali încasează o sumă uriaşă de la FIFA.
Marian Popovici
09.09.2025 | 21:41
Naţionala României speră să rupă blestemul şi să obţină calificarea la Cupa Mondială din 2026, după o pauză de 28 de ani. „Tricolorii” nu stau grozav în grupa de calificare, dar au barajul asigurat graţie parcursului din Liga Naţiunilor.

La ultima acţiune, pentru meciurile cu Canada şi Cipru, au fost convocaţi şapte jucători de la FCSB. Dar, unul dintre jucătorii campioanei este ca şi calificat la turneul final din SUA. Siyabonga Ngezana a fost integralist în meciul Africa de Sud – Nigeria, 1-1, care apropie selecţionata „Bafana Bafana” de prima prezenţă la Cupa Mondială din 2010 încoace.

Fundaşul central al FCSB-ului a văzut un cartonaş galben în prima parte a meciului. Cu două etape înainte de final, Africa de Sud este liderul grupei, cu 17 puncte, cu şase mai mult decât Nigeria şi Benin, care are un meci mai puţin disputat.

Mai mult, naţionala în care joacă Ngezana are, teoretic, o misiune uşoară în ultimele două etape când va evolua cu Zimbabwe şi Rwanda. Astfel, fundaşul central al FCSB-ului visează la o prezenţă pe cea mai mare scenă.

Gigi Becali îşi scoate banii de transfer de la FIFA!

Calificarea Africii de Sud la Mondiale îi aduce o sumă importantă în conturi lui Gigi Becali. Dacă Ngezana va fi în lotul selecţionatei sud-africane pentru Cupa Mondială, patronul roş-albaştrilor va încasa 600.000 de euro de la FIFA.

Este exact suma plătită de patronul FCSB pentru fundaşul central sud-african, adus în anul 2023 de la Kaiser Chiefs. Ngezana mai are contract cu FCSB până în vara anului 2027.

Africa de Sud este la un pas de a obţine calificarea la Cupa Mondială pentru prima dată în ultimii 15 ani. Ultima dată „Bafana Bafana” a participat la Cupa Mondială din 2010, pe care a şi găzduit-o, dar nu a trecut de faza grupelor.

  • 28 de ani are Ngezana
  • 3.500.000 de euro este cota de piaţă a fundaşului sud-african
Marian Popovici
