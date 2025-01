Un jucător de la FCSB, distrus chiar înaintea meciului cu Qarabag: ”Nu are constanță, nu marchează”

Cu o victorie în întâlnirea cu Qarabag, campioana României ar face un . Pentru asta FCSB are nevoie de toate gurile de foc, însă un jucător pare ieșit din formă.

Ce jucător a fost pus la zid înainte de Qarabag – FCSB

”Roș-albaștrii” sunt în Azerbaidjan pentru jocul din etapa a 7-a din Europa League, programat joi, 23 ianuarie, de la ora 19:45, dar de la București fostul internațional Florin Prunea a lansat un atac dur la adresa lui David Miculescu.

”Miculescu a fost și cu lucruri bune și cu mai puțin bune. Din păcate, nu are constanță. Sigur, am putea spune că el mai are un potențial de creștere, dar timpul trece. Are și el 23 de ani, repet, nu are constanță.

Din păcate, nu marchează, iar el pentru asta a fost adus la FCSB și s-a plătit și o anumită sumă destul de mare. Dar este un fotbalist care poate să revină. Timpul trece foarte repede. Este deja vremea ca el să confirme”, a declarat Prunea, la .

Deși este văzut ca un jucător care nu a dat randamentul așteptat, el va începe titular meciul cu Qarabag. Patronul Gigi Becali a anunțat echipa de start la FANATIK SUPERLIGA, iar , într-o tripletă care îi va mai conține pe Daniel Bîrligea și Marius Ștefănescu.

Golul, marea problemă a lui Miculescu

Florin Prunea nu este singurul care consideră că David Miculescu este departe de a fi un jucător decisiv pentru FCSB. Fostul atacant al ”roș-albaștrilor”, .

”Are o problemă. În momentul în care primești șanse mereu, în momentul în care meci de meci ești prezent măcar 45 de minute pe teren, ar trebui să înceapă să-și aducă aportul, să ajute echipa, să fie mai decisiv.

Pentru că de asta a fost adus, și patronul Stelei (n.r. – FCSB) a spus-o, este atacant, câte goluri are? Lucrurile astea contează până la urmă, sunt meciuri în care e nevoie de tine.

Sunt meciuri când nu poți să marchezi, ai 20 și ceva de șuturi din interiorul careului, nu poți să dai gol. E nevoie ca jucătorii să iasă la rampă, jucătorii de la care se așteaptă să iasă la rampă”, a spus Rusescu.