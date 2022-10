Alex Pantea de la FCSB, cerut de o formație de play-off din SuperLiga. „L-aș lua la noi din iarnă”. Exclusiv

FCSB are nevoie disperată de victorie cu FC Argeș, însă piteștenii vor să facă un meci mare pe Național Arena. Jean Vlădoiu a vorbit pentru FANATIK despre acest meci și a pus ochii pe un jucător tânăr pe care îl consideră de mare perspectivă.

Jean Vlădoiu e convins că lipsa lui Radunovic nu se va vedea la FCSB: „Oh, Pantea îmi place foarte mult”

Jean Vlădoiu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că FC Argeș își propune cel puțin un punct în meciul cu FCSB. Fostul mare atacant știe și care e punctul slab în angrenajul echipei lui Nicolae Dică: „Apărarea e punctul lor nevralgic. De la mijloc în sus sunt foarte puternici și au jucători care pot face diferența. E singurul lor punct slab. Dacă vom reuși să ducem mingea către mijlocul lor vom avea o șansă, pentru că ei vor dori să marcheze repede și vor veni în presing”.

FCSB nu îl are la dispoziție pe Dawa, suspendat, iar , așa cum a anunțat site-ul nostru: „Lipsesc Dawa și Radunovic, dar mie Pantea îmi place foarte mult! Oh, foarte mult! E un jucător tânăr, de perspectivă și e foarte valoros. Îmi place foarte mult acest copil!”.

Relațiile dintre FC Argeș și FCSB sunt excelente, iar piteștenii au reușit în trecut să mai împrumute jucători de la Gigi Becali. Jean Vlădoiu ar fi interesat și Alexandru Pantea: „Nu cred că va fi o diferență foarte mare că nu e Radunovic. Mi l-aș dori din iarnă să joace meci de meci la noi! Merită să joace mai mult și acolo e greu…”.

Jean Vlădoiu e optimist înainte de meciul cu FCSB: „Le vom pune probleme cu siguranță”

Jean Vlădoiu anunță că echipa lui Andrei Prepeliță își va vinde scump pielea cu FCSB: „Meciul e deschis oricărui rezultat. Noi cu FCSB am jucat tot timpul bine și sperăm să o facem și în seara asta pentru că nu am mai câștigat de trei meciuri.

Putem să producem surpriza, deși ei sunt favoriți și au un lot valoros. Am jucat foarte bine cu CFR Cluj, am avut ocazii, dar ne-a lipsit golul. Sunt sigur că vom marca. Andrei a pregătit foarte bine meciul și sper să nu pierdem. Le vom pune cu siguranță probleme. Nu a existat meci cu ei să nu avem ocazii”.

are un impact emoțional asupra sa, însă Vlădoiu e de părere că e același lucru valabil și pe antrenorul piteștenilor: „E un meci special și pentru Andrei Prepeliță, nu doar pentru Nicolae Dică. A jucat și la Pitești și la fosta Steaua, FCSB. Sunt doi antrenori tineri și e normal că vor să câștige. E la fel și pentru Straton și Latovlevici”.

În privința lui George Turda, lucrurile sunt clare: „Turda va veni cu mine la meci, dar nu va mai juca în acest tur de campionat din păcate. Nu are rost să forțeze și trebuie să se pună pe picioare. Va începe antrenamentele în curând”.

Jean Vlădoiu e de părere că FCSB își ia adio de la titlu dacă nu câștigă cu FC Argeș: „Cred că se vor îndepărta clar de play-off”

Președintele lui FC Argeș, formație care sezonul trecut a jucat în play-off, e de părere că Nicolae Dică nu își permite alt rezultat în afară de victorie: „FCSB va trata cu maximă seriozitate acest meci, chiar dacă au o partidă importantă și în Conference League cu Silkeborg. Au nevoie de puncte. Dacă nu vor câștiga cred că se vor îndepărta clar de play-off. Nu ai cum să vorbești de titlu când nu ești nici măcar pe loc de play-off. Vă dați seama ce ar însemna pentru ei să nu prindă play-off-ul la câți bani a băgat Gigi Becali?!”.

Nicolae Dică a vorbit despre , însă Jean Vlădoiu e convins că francezul va fi titular: „Billel Omrani va fi sigur titular! E un jucător cu experiență și chiar dacă nu e pregătit poate face oricând diferența. Andrei știe că va fi titular. Știm cam cu ce echipă vor juca. E un atacant valoros și a jucat la cel mai înalt nivel. 45 de minute ducem noi la 50 și ceva de ani! Ce Dumnezeu! Poate să joace fără probleme. Nu există să nu poți să duci măcar o repriză!”.

Dorit de FCSB, Vlădoiu speră că atacantul va face încă un meci bun împotriva vicecampioanei României: „Eu îmi doresc ca Isfan să facă un meci bun și să spargă gheața. E un jucător de echipa națională U21 și să sperăm să facă pasul și către echipa mare. Garitta a jucat și el foarte bine cu CFR Cluj și putea marca. E în formă”.

Oficialul argeșenilor nu se teme de arbitraj, chiar dacă FC Argeș a fost dezavantajată în acest sezon: „Nu ne este teamă de arbitraj. Din păcate au fost meciuri la care noi nu am beneficiat de sistemul VAR și am fost dezavantajați, apoi la Mioveni la fel, am avut gol valabil. Sperăm să se termine odată cu greșelile și am încredere că arbitrajul va fi corect pentru că sunt multe în joc. VAR-ul clar ajută în anumite situații. M-am uitat aseară în Anglia cum se iau deciziile într-un minut. Cam așa ar trebui să ajungem si noi, dar va mai dura”.

Istfan și Turda ar putea ajunge la FCSB: „Va trebui să începem să vindem”

Alexandru Istfan și Grigore Turda au fost doriți cu insistență de FCSB și Universitatea Craiova, iar FC Argeș le-ar putea da drumul să plece în iarnă sau din vară: „Din iarnă pot pleca și de la noi câțiva jucători. Și Isfan și Turda au avut oferte de la FCSB și Universitatea Craiova. Au fost oferte și din străinătate. A fost un club din prima ligă din Rusia interesat de Turda. Din păcate s-a accidentat și va pierde vreo două-trei luni de zile.

E normal asta și e foarte bine și pentru club și pentru jucători. Nu ne permitem să supraviețuim doar drepturile TV, banii de la primărie și sponsori. Va trebuie să începem să vindem. Sunt ferm convins că dacă va veni o ofertă bună pentru cei doi vor pleca. Turda dacă își va reveni eu cred că va fi cel mai bun fundaș central din România”.

, iar fostul mare atacant al echipei naționale a României îl așteaptă pe Edi Iordănescu în Trivale: „Ne bucurăm că vom avea un stadion nou și sperăm că va fi gata până în 2025. Așteptăm echipa națională la Pitești. Va fi un stadion de 15.000 de locuri. Cu siguranță vor putea veni cel puțin naționalele de tineret și juniori. Am văzut proiectul arenei și arată extraordinar”.