Un jucător de la Rapid s-a trezit cu mașina vandalizată: ”Locul 6, căpriorii”

Rapid se pregătește de , iar un jucător venit la începutul sezonului în Giulești a dezvăluit faptul că a simțit pe propria piele rivalitatea.

Pățania unui jucător la scurt timp după ce a semnat cu Rapid

Transferat de Rapid de la Farul la începutul lunii septembrie, Constantin Grameni a avut probleme cu suporterii echipelor rivale care i-au vandalizat mașina la scurt timp după ce a semnat cu ”alb-vișinii”.

”O întâmplare, n-am mai zis-o până acum. Fix când am ajuns în București am parcat la o benzinărie să îmi iau o apă plată, iar după ce am ieșit, cred că am stat vreo două minute, aveam scris pe mașină chestii gen ‘locul 6, căpriorii’, că probabil mă văzuse cineva și a scris pe mașină chestii despre Rapid.

Rivalitățile sunt benefice, despre asta e fotbalul, nu să jucăm pe stadioane goale. Mie-mi place lucrul ăsta, e benefic și normal. Mă așteptam să fie așa la Rapid”, a declarat Grameni, pentru .

Ce obiectiv și-a propus Rapid pentru play-off

În ciuda faptului că Rapid pornește play-off-ul de pe locul 6, mijlocașul adus de la Farul a mărturisit că . ”Eu zic că sunt destul de ok, nu mai am nevoie de timp de adaptare.

Dacă Mister o să considere că pot ajuta echipa și mă va băga în teren, eu zic că pot să mă descurc destul de bine și să mă pot ridica la nivelul de la Farul. Am jucat mai puțin decât la Farul, dar nu e niciun fel de problemă, asta face parte din viața unui sportiv. Puțini sunt jucătorii care au parte de o carieră roz.

Ne propunem să jucăm un fotbal frumos, iar obiectivul este acela declarat de domnul Șumudică, acela de a ne califica în cupele europene, fie prin campionat, fie prin Cupă, pentru că acest club nu a mai jucat de peste 10 ani în Europa. Nu avem voie să ratăm acest obiectiv”, a spus Constantin Grameni.