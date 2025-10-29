Un jucător de la Sănătatea Cluj, momentul serii în Cupa României! Și-a scos tricoul și l-a arătat în fața camerelor. Foto

ADVERTISEMENT

Un moment total neașteptat a avut loc înainte de startul jocului dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, din Cupa României Betano. Un jucător al echipei din Liga 3 a aprins spiritele.

Gestul făcut de un jucător de la Sănătatea Cluj la partida cu Universitatea Craiova din Cupa României

Înainte de primul fluier al arbitrului Alin Olaru, portarul de rezervă al celor de la Sănătatea Cluj, Claudiu Chindriș, a ținut să iasă în față cu un gest care nu a fost deloc pe placul fanilor Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a mers în fața camerelor de luat vederi și a afișat tricoul echipei FC U Craiova, fosta sa formație, care a fost exclusă din toate competițiile de Federația Română de Fotbal.

Chindriș a îmbrăcat în perioada 2018-2020 tricoul grupării lui Adrian Mititelu, marea rivală a Universității Craiova patronată de Mihai Rotaru. Fotbalistul și-a arătat astfel susținerea pentru FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

Sănătatea Cluj i-a dat mari emoții Universității Craiova

Deși inițial partida din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României Betano ar fi trebuit să se dispute pe terenul formației din Liga 3, în cele din urmă , la cererea oltenilor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptul că practic au jucat în deplasare în fața unei echipe mult mai titrate, Sănătatea Cluj le-a pus mari probleme elevilor lui Mirel Rădoi. Și chiar au condus la pauză cu 1-0 după autogolul lui Stevanovic.

În partea secundă, Mirel Rădoi a introdus mai mulți titulari de drept și jocul s-a schimbat imediat. Profitând și de căderea fizică a adversarilor, Universitatea Craiova .

ADVERTISEMENT

Ce primă avea Sănătatea Cluj în caz de victorie cu Universitatea Craiova

Patronul formației din Liga 3, Aurelian Ghișa, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că jucătorii puteau încasa o primă consistentă de 500 de euro dacă reușeau să producă surpriza și să învingă Universitatea Craiova.

”Le-am promis băieților o primă de 500 de euro. Media salarială e undeva la 1.500-2.000 de lei. Tot ce se întoarce din participarea în Cupa României din punct de vedere financiar va ajunge la echipă”, a spus Ghișa, înaintea jocului.

Programul meciurilor din Grupa B a Cupei României Betano