Un jucător de la Sănătatea Cluj, momentul serii în Cupa României! Și-a scos tricoul și l-a arătat în fața camerelor. Foto

Un moment total neașteptat a avut loc înainte de startul jocului dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, din Cupa României Betano. Un jucător al echipei din Liga 3 a aprins spiritele.
Înainte de primul fluier al arbitrului Alin Olaru, portarul de rezervă al celor de la Sănătatea Cluj, Claudiu Chindriș, a ținut să iasă în față cu un gest care nu a fost deloc pe placul fanilor Universității Craiova.
Jucătorul în vârstă de 26 de ani a mers în fața camerelor de luat vederi și a afișat tricoul echipei FC U Craiova, fosta sa formație, care a fost exclusă din toate competițiile de Federația Română de Fotbal.
Chindriș a îmbrăcat în perioada 2018-2020 tricoul grupării lui Adrian Mititelu, marea rivală a Universității Craiova patronată de Mihai Rotaru. Fotbalistul și-a arătat astfel susținerea pentru FC U Craiova.
Deși inițial partida din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României Betano ar fi trebuit să se dispute pe terenul formației din Liga 3, în cele din urmă a fost mutată la Craiova, la cererea oltenilor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
În ciuda faptul că practic au jucat în deplasare în fața unei echipe mult mai titrate, Sănătatea Cluj le-a pus mari probleme elevilor lui Mirel Rădoi. Și chiar au condus la pauză cu 1-0 după autogolul lui Stevanovic.
În partea secundă, Mirel Rădoi a introdus mai mulți titulari de drept și jocul s-a schimbat imediat. Profitând și de căderea fizică a adversarilor, Universitatea Craiova a întors rezultatul și s-a impus cu 4-1.
Patronul formației din Liga 3, Aurelian Ghișa, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că jucătorii puteau încasa o primă consistentă de 500 de euro dacă reușeau să producă surpriza și să învingă Universitatea Craiova.
”Le-am promis băieților o primă de 500 de euro. Media salarială e undeva la 1.500-2.000 de lei. Tot ce se întoarce din participarea în Cupa României din punct de vedere financiar va ajunge la echipă”, a spus Ghișa, înaintea jocului.