Un jucător de la Sănătatea Cluj, momentul serii în Cupa României! Și-a scos tricoul și l-a arătat în fața camerelor. Foto

Un jucător de la Sănătatea Cluj a ieșit la rampă la întâlnirea cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano. Gestul incredibil pe care l-a făcut elevul lui Vasile Miriuță.
Traian Terzian
29.10.2025 | 20:52
Un jucător de la Sănătatea Cluj, gest uluitor înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României. Sursă foto: Simion Mechno/SPORT PICTURES
Un moment total neașteptat a avut loc înainte de startul jocului dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, din Cupa României Betano. Un jucător al echipei din Liga 3 a aprins spiritele.

Înainte de primul fluier al arbitrului Alin Olaru, portarul de rezervă al celor de la Sănătatea Cluj, Claudiu Chindriș, a ținut să iasă în față cu un gest care nu a fost deloc pe placul fanilor Universității Craiova.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a mers în fața camerelor de luat vederi și a afișat tricoul echipei FC U Craiova, fosta sa formație, care a fost exclusă din toate competițiile de Federația Română de Fotbal.

jucător Sănătatea Cluj Cupa României Universitatea Craiova Claudiu Chindriș tricoul FC U Craiova
Claudiu Chindriș cu tricoul FC U Craiova. Sursă foto: captură Digisport

Chindriș a îmbrăcat în perioada 2018-2020 tricoul grupării lui Adrian Mititelu, marea rivală a Universității Craiova patronată de Mihai Rotaru. Fotbalistul și-a arătat astfel susținerea pentru FC U Craiova.

Sănătatea Cluj i-a dat mari emoții Universității Craiova

Deși inițial partida din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României Betano ar fi trebuit să se dispute pe terenul formației din Liga 3, în cele din urmă a fost mutată la Craiova, la cererea oltenilor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

În ciuda faptul că practic au jucat în deplasare în fața unei echipe mult mai titrate, Sănătatea Cluj le-a pus mari probleme elevilor lui Mirel Rădoi. Și chiar au condus la pauză cu 1-0 după autogolul lui Stevanovic.

În partea secundă, Mirel Rădoi a introdus mai mulți titulari de drept și jocul s-a schimbat imediat. Profitând și de căderea fizică a adversarilor, Universitatea Craiova a întors rezultatul și s-a impus cu 4-1.

Ce primă avea Sănătatea Cluj în caz de victorie cu Universitatea Craiova

Patronul formației din Liga 3, Aurelian Ghișa, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că jucătorii puteau încasa o primă consistentă de 500 de euro dacă reușeau să producă surpriza și să învingă Universitatea Craiova.

”Le-am promis băieților o primă de 500 de euro. Media salarială e undeva la 1.500-2.000 de lei. Tot ce se întoarce din participarea în Cupa României din punct de vedere financiar va ajunge la echipă”, a spus Ghișa, înaintea jocului.

Programul meciurilor din Grupa B a Cupei României Betano

  • Etapa 1: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4, Gloria Bistrița – FCSB, UTA – Petrolul
  • Etapa 2: Petrolul – Universitatea Craiova, UTA – FCSB, Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, Sănătatea Cluj – Petrolul, Gloria Bistrița – UTA
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
