Un jucător de legendă al echipei naționale știe cauza rezultatelor catastrofale: „Sunt probleme mari în vestiar!”

Florin Prunea a vorbit după înfrângerea umilitoare a României în fața Armeniei, 2-3, și crede că sun probleme mari între Mirel Rădoi și jucătorii echipei naționale.

Fostul portar internațional este convins că Mirel Rădoi trebuie să își dea demisia, însă nu este sigur de variantele Federației Române de Fotbal pentru înlocuirea lui, nu pentru că nu ar exista, ci pentru că, după spusele lui, FRF este „falimentară”.

Florin Prunea a continuat și a adus din nou în discuție retragerea subită a lui Ciprian Tătărușanu din naționala României, dar și gestul lui Ianis Hagi după golul decisiv marcat împotriva Macedoniei de Nord.

Un jucător de legendă al echipei naționale știe cauza rezulatelor catastrofale

Florin Prunea a vorbit despre problemele mari din echipa națională a României: „Rezultatul nu e corect, trebuia să fie 7-2, Niță are niște evoluții parcă e din alt loc, are o viteză de reacție, zici că are arcuri, dar m-am săturat de placa cu portarii buni pe care îi felicităm după meciuri.

Ei au avut un car de ocazii, cel puțin ultimele 20 de minute au fost mereu acolo în apărarea noastră. Când am văzut că eram în 10 și am văzut schimbările, mă gândeam să vină cineva de pe margine și să strige, să-i spună cineva”.

„Avem probleme între selecționeri și jucători. Eu am spus și după retragerea lui Tătărușanu sunt probleme acolo. Eu nu am văzut niciodată ca antrenorul să-și atace jucătorii cum a făcut Mirel Rădoi în seara asta”, a mai spus Florin Prunea la TV DigiSport.

„Gestul lui Ianis spune multe!”

„El s-a retras atunci când i-a spus Lupescu ceva că e un campionat slab unde a plecat. Gestul lui Ianis de la golul cu Macedonia eu cred că spune multe.

Circul ăsta nu mai merge, vopsim gardul și leopardul e cât casa. 100% trebuie schimbat, dar FRF e o Federație săracă, falimentară.

Avem acum cei mai buni antrenori liber de contract: Olăroiu, Șumudică, Petrescu și Hagi”, a mai spus Florin Prunea.

