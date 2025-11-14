Un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved, fost jucător la Juventus: ”Până la moarte și dincolo de ea!”

ADVERTISEMENT

În spațiul virtual a apărut informația conform căreia un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved. Fotbalistul este fost jucător la Juventus, unde a ocupat poziția de mijlocaș. Ajuns la 53 de ani are un motiv de sărbătoare.

Fiica celebrului Pavel Nedved s-a logodit cu un jucător de tenis

Ivana, fiica renumitului Pavel Nedved, este în culmea fericirii. Tânăra de 28 de ani a fost cerută de soție de bărbatul cu care are o relație sentimentală din primăvara lui 2021. Aceasta se iubește cu un cunoscut jucător de tenis.

Frumoasa blondină și tenismenul Sebastian Korda, care ocupă locul 48 ATP, au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au logodit în urmă cu puțin timp, anunțul fiind distribuit pe social media prin intermediul unor imagini alb-negru.

Cei doi sunt împreună de mai bine de 4 ani și nu este de mirare că au decis să treacă la următorul nivel al legăturii amoroase. Internauții s-au bucurat când au aflat că în curând vor face planuri pentru cununia religioasă.

„Până la moarte și dincolo de ea!”, a scris Sebastian Korda, pe , în dreptul pozelor în care fiica lui Pavel Nedved arată inelul de logodnă. Ivana are un zâmbet larg pe chip, semn că a fost luată prin surprindere de această cerere în căsătorie.

„Felicitări”, „Omg, în sfârșit”, „Mă bucur foarte mult pentru voi!”, „Cuplul meu favorit” sau „Sunt foarte fericit pentru voi, pentru totdeauna”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de cei doi îndrăgostiți.

Cine sunt cei doi tineri

Sebastian Korda este un jucător de tenis din Statele Unite ale Americii, care provine dintr-o familie celebră. Tenismenul este fiul fostului mare sportiv Petr Korda (57 de ani), campion la Australian Open în 1998.

Jucătorul american a fost număr 2 mondial, în timp ce mama tânărului este Regina Rajchrtova (57 de ani). Aceasta a fost la rândul ei jucătoare profesionistă de tenis. Cea mai bună clasare a fost locul 26, în 1991.

Mai mult decât atât, cele două surori ale lui Sebastian Korda, Nelly și Jessica, au cucerit Openul Australian la golf. Pe de altă parte, Ivana este fiica lui Pavel Nedved. este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria Cehiei.

De asemenea, fotbalistul în vârstă de 53 de ani a intrat în istorie în anul 2003, după ce . În altă ordine de idei, fiica legendarului sportiv s-a născut în 1997, în Italia. A venit pe lume în perioada în care tatăl său evolua pentru clubul Lazio.

Frumoasa blondină a lucrat pentru o companie auto cunoscută, în departamentele de management. Ulterior, Ivana Nedved a devenit specialist în managementul mărcilor de lux pentru aceeași firmă italiană.

Ivana Nedved, un sprijin pentru iubitul ei

Ivana înțelege sacrificiile pe care le-a făcut tatăl său, Pavel Nedved, pentru fotbal. Prin urmare, frumoasa blondină îi este alături jucătorului de tenis la toate competițiile la care participă. E întotdeauna prezentă în tribună.

„Este un sprijin imens. Călătorește enorm cu mine şi sunt foarte recunoscător ori de câte ori vine pentru că ne distrăm mult împreună. Mă ia de la tenis și mă ajută să mă relaxez.

Mereu vrea să vizităm câte ceva sau să facem o activitate care să mă ajute să îmi iau gândul de la tenis.

Datorită ei, sunt mult mai proaspăt şi gata de acțiune ori de câte ori mă întorc pe teren, pentru antrenamente sau meciuri”, declara la un moment dat Sebastian Korda, pentru .