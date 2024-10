Un jucător din SuperLiga, ajutor pentru selecționerul Edgaras Jankauskas înainte de Lituania – România: ”Nu cred că vom avea parte de surprize”

”Tricolorii” sunt cu moralul la cote înalte după și se gândesc numai la un succes la Kaunas care le-ar asigura în proporție foarte mare locul 1 în grupă.

Edgaras Jankauskas, îngrijorat de terenul pe care se va juca Lituania – România

În conferința de presă premergătoare întâlnirii Lituania – România, selecționerul Edgaras Jankauskas a vorbit despre gazonul prost pe care se va juca și a precizat că portarul lui U Cluj, Edvinas Gertmonas, i-a oferit câteva detalii despre ”tricolori”.

”Nu știu cum se va desfășura meciul, având în vedere cum se prezintă terenul. Nici la București nu a fost cel mai bun teren, dar calitatea meciului a fost mai bună decât a terenului. Să sperăm că va fi la fel, dar cu un rezultat mai bun pentru noi.

Gertmonas ne-a dat ceva informații, dar am studiat bine naționala României. Nu cred că vom avea parte de surprize. Trebuie să oprim seria de înfrângeri. România are jucători de mare calitate. Oricine poarte înscrie.

Defensiva e foarte puternică, iar portarul are mare experiență. E o echipă de top, care vine după un parcurs bun la EURO. E o națională tare, cu jucători care evoluează la cluburi importante.

Va fi un test pentru noi și vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. Am pus probleme în tur, dar la final nu ne-am ales cu nimic. Am simțit că meritam mai mult decât am obținut”, a declarat Jankauskas.

Starea gazonului îi îngrijorează și pe ”tricolori”

Starea gazonului de pe stadionul din Kaunas i-a obligat pe oficialii UEFA să ia o decizie drastică. Aceștia au hotărât ca , pentru a u strica și mai mult suprafața de joc.

Cu o zi înaintea partidei, selecționerul Mircea Lucescu a decis ca în locul obișnuitei plimbări prin oraș, . Aceștia s-au arătat îngrijorați de faptul că gazonul nu va rezista pe toată durata jocului.

Întâlnirea Lituania – România, din etapa a 4-a a Ligii Națiunilor, se va desfășura marți, 15 octombrie, de la ora 21:45. Înaintea acestui joc, ”tricolorii” sunt liderii grupei cu 9 puncte, reușind să marcheze câte 3 goluri în fiecare dintre cele trei meciuri disputate.