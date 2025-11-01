Un jucător din SuperLiga calificat la CM din 2026, ofertat de un club important: „Mi-ar plăcea să joc contra lui Ronaldo și a României!”. Are un frate geamăn fotbalist

ADVERTISEMENT

Joao Paulo este unul dintre cei mai importanți jucători pe care Oțelul Galați a reușit să îi transfere în această vară. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a scris istorie cu naționala Capului Verde după calificarea la CM din 2026.

Joao Paulo, mijlocașul lui Oțelul Galați, unul dintre puținii fotbaliști din SuperLiga calificați la Campionatul Mondial

FANATIK a dezvăluit că Oțelul Galați ar putea primi nu mai puțin de 600.000 de euro dacă Joao Paulo va face parte din lotul naționalei Insulelor Capului Verde, iar jucătorul este deja urmărit de fosta adversară a FCSB-ului din Europa League, Olympiakos Pireu, care l-a mai dorit înainte de transferul la Sheriff Tiraspol.

Joao, alături de Ngezana de la FCSB și Keita de la Rapid, ești unul dintre jucătorii din SuperLiga care vor participa la Campionatul Mondial. Cum te face asta să te simți?

– Sunt foarte fericit că am șansa să reprezint Oțelul Galați și campionatul românesc la Campionatul Mondial din 2026.

În acest moment care sunt șansele tale să faci parte din lotul de jucători al Insulelor Capului Verde pentru turneul final?

– Eu mă pregătesc cât mai bine pot și sunt foarte fericit că am putut reprezenta Insulele Capului Verde în 36 de meciuri. Am jucat în aceste preliminarii în 11 meciuri, dintre care 10 ca titular. Au fost doar 4 meciuri în care nu am jucat deloc. E visul meu să joc cu țara mea la Campionatul Mondial.

Joao Paulo, performanță istorică la Insulele Capului Verde

Ce înseamnă pentru țara ta participarea la un Mondial? Mai ales că o premieră pentru voi…

– Știu că sunt oameni care încă petrec pe străzi în acest moment. E ceva istoric și incredibil că ne-am calificat la Mondiale. E cel mai mare eveniment pentru țara mea de la obținerea indepedenței în 1975. Toată lumea e foarte fericită, e ceva unic.

Joao, cu cine ai vrea să joci la Campionatul Mondial? Messi, Cristiano Ronaldo sau Mbappe?

– Clar Ronaldo pentru că este un idol pentru mine și mă simt apropiat de Portugalia, iar limba mea maternă e portugheză. Noi ne considerăm cumva parte din comunitatea portugheză.

Joao Paulo și-ar dori să joace contra României la Mondiale

Ai vrea să joci împotriva României la Mondiale? Am învins Austria și suntem deja calificați la baraj. Crezi că ne putem califica?

– Țin pumnii naționalei României să se califice, mai ales că mulți dintre jucători i-am întâlnit în campionat și am jucat contra lor. Ar fi plăcut să jucăm în aceeași grupă la Mondiale și ceva extraordinar pentru mine.

Oțelul ar putea încasa o sumă importantă dacă tu vei fi convocat la națională… Ce ar însemna pentru tine să joci la turneul final din SUA, Mexic și Canada?

– Da, mă bucură foarte mult că de anul viitor. E foarte important să fiu acolo și calificarea la Mondiale e cea mai mare performanță din cariera mea.

Insulele Capului Verde, marea supriză de pe continentul african. Jucătorul de la Oțelul are un frate geamăn fotbalist

Nu a fost o grupă chiar ușoară, ținând cont că ați întâlnit Camerun, una dintre cele mai importante naționale din Africa. Ați reușit să învingeți o echipă cu jucători cotați la 60-70 de milioane de euro…

– Da, a fost o grupă foarte dificilă, dar am crezut mereu că putem produce o surpriză dacă suntem uniți. în fața Camerunului, care a participat la atâtea turnee finale și a avut mereu jucători extrem de valoroși.

Știu că ai un frate geamăn, care joacă și el la nivel înalt, în Conference League. Nu îl aduci și pe el în România?

– Fratele meu, Joao Paulino joacă în Turcia la Ordabassy și e mijlocaș stânga. Chiar am vorbit cu el deja și i-am spus că ar fi bine să vină să joace în România. El urmărește fotbalul românesc și de ce nu, mi-ar plăcea să jucăm împreună. Speră și el să ajungă la națională și cred că ar putea să crească în SuperLiga, așa cum am făcut-o și eu. Echipele sunt ofensive și agresive, îmi place stilul ăsta. FCSB e o echipă care ar face față cu brio în prima ligă din Portugalia de exemplu.

Joao Paulo, urmărit de mai multe cluburi importante

Te gândești la un eventual transfer? Deja s-au interesat mai multe cluburi de tine, printre care și Olimpiakos Pireu… Ai un campionat preferat?

– Eu sunt concentrat acum pe ce am de făcut la Oțelul, mai ales că suntem pe loc de play-off. Nu mă gândesc atât de departe și iau fiecare meci în parte. Îmi place foarte mult Premier League.

Ce primă veți încasa pentru calificarea la Campionatul Mondial?

– Sincer eu nu m-am gândit foarte mult la asta pentru că joc pentru țara mea. Cu siguranță federația ne va premia, dar nu am primit nimic deocamdată și nu știm nici suma. Calificarea e mult mai importantă.