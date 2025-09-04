Un jucător din SuperLiga, ofertat de un club din Vest. Care e suma pentru care se poate face transferul. Exclusiv

Oțelul Galați și-ar putea rezolva problemele financiare cu un transfer surprinzător. O echipă din Polonia negociază pentru Joao Paolo, internaționalul din Insulele Capului Verde. FANATIK are toate detaliile.

Oțelul poate să dea lovitura cu un jucător adus gratis în această vară

l-a adus pe mijlocașul central în vârstă de 27 de ani în această vară, iar jucătorul s-a adaptat rapid la Galați. Din informațiile FANATIK, Slask Wroclaw, echipă aflată pe locul al treilea în liga a doua din Polonia, dorește să îl transfere pe Joao Paolo.

Pretențiile financiare ale celor de la Oțelul sunt însă pe măsură, în condițiile în care jucătorul are șanse mari să se califice cu naționala sa la Campionatul Mondial din 2026. Moldovenii ar putea încasa de la FIFA până la 600.000 de euro în acest scenariu!

Astfel, gălățenii i-au fixat un preț de transfer de un milion de euro lui Joao Paolo. Slask are o situație financiară și are ca obiectiv în acest sezon promovarea în Ekstraklasa. Rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un numitor comun. Jucătorul mai este însă urmărit și de alte cluburi.

Joao Paolo, unul dintre cei mai buni jucători de la Oțelul. Poate scrie istorie cu naționala Insulelor Capului Verde

. Mijlocașul a reușit două pase decisive și un gol în primele 6 partide. A marcat împotriva lui Dinamo și a oferit un asisst și cu CFR Cluj.

În acest moment, jucătorul se află pe primul loc cu naționala sa în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Insulele Capului Verde au 13 puncte după 6 meciuri în grupa D și s-ar putea califica în premieră la un turneu final.

Reprezentativa Insulelor Capului Verde au un punct în plus peste Camerun. Următoare două clasate sunt Libia (8 puncte) și Angola (7 puncte). Prin urmare, Oțelul are șanse mari să pună mâna pe banii de la FIFA, ceea ce a ridicat cota jucătorului.

1 gol și 2 asisst-uri are Joao Paolo în 6 meciuri la Oțelul

26 de meciuri și 1 gol are mijlocașul central la naționala Insulelor Capului Verde

400.000 de euro e cota internaționalului