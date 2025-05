”Un jucător foarte interesant!”. Adi Mutu analizează varianta de fundaș central cu care FCSB atacă grupele Champions League

În urma numeroaselor probleme apărute în finalul sezonului, FCSB , iar Adi Mutu consideră că ghanezul poate fi o soluție interesantă pentru acest post.

Soluțiile campioanei FCSB pentru postul de fundaș central, analizate de Adi Mutu

În , fostul mare internațional român a făcut o analiză amplă a situației fundașilor centrali de la FCSB, în condițiile în care Gigi Becali își dorește să ajungă în grupa unică din Champions League.

”FCSB și-a găsit o variantă de fundaș central în Baba Alhassan. A jucat acolo cu Universitatea Craiova și a pictat. Cei de la Craiova n-au avut aproape nicio ocazie. Cu tot cu Bairam, cu Mitriță, cu Safira”, s-a arătat entuziasmat Horia Ivanovici.

”A jucat el bine sau a jucat Craiova prost?”, a glumit Adi Mutu, care apoi a continuat pe un ton serios: ”Nu e o diferență mare între un mijlocaș central și un fundaș central. Același lucru Chiricheș, care acoperă ambele posturi. Nu e o idee SF, dacă a fost utilizat acolo cei de la FCSB știu deja lucrul ăsta.

Plusul pe care poate să-l aducă Baba Alhassan, dacă se ridică la nivel de intervenții și la jocul defensiv al lui Dawa, al lui Ngezana și al lui Mihai Popescu, e că are o tehnică în plus. Este exact cum e Chiricheș, pentru că Chiricheș are tehnică de mijlocaș. Atunci pleci și în alt fel cu mingea din apărare și calitatea acțiunilor începe într-un mod foarte bun.

Poate să fie o soluție foarte interesantă, vom vedea. MM Stoica, Pinti și Elias știu lucrurile astea dacă poate duce la nivel defensiv ca să poți să-l joci acolo în meciuri importante, să fie soluție adevărată. Chiricheș e jucător care poate să joace și acolo, și acolo. E utilizat mai sus pentru că e mai safe, deoarece a pierdut puțin din viteza de deplasare”, a declarat Mutu.

Umit Akdag, soluție pentru FCSB

Apoi Horia Ivanovici l-a întrebat pe ”Briliant” ce părere are de internaționalul român de tineret Umit Akdag, legitimat în Franța la Toulouse, despre care a anunțat că se află pe lista de achiziții a celor de la FCSB.

”Eu am vorbit cu Pancu despre el și mi-a zis este un jucător foarte interesant. Eu zic că e de FCSB, e și de picior stâng. Gândește-te că dacă joci cu Dawa și Ngezana sunt amândoi de picior drept și nu are niciunul o tehnică ieșită din comun. Îl văd pe Mihai Popescu, care are o tehnică peste ăștia doi și e mai polivalent.

Chiricheș poate să joace fără niciun fel de problemă că are și o tehnică, dar nu e niciodată jucătorul ăla care să-ți facă o diagonală cu piciorul stâng. FCSB nu are un jucător de profilul lui Umit Akdag și asta îl face și mai interesant”, a spus fostul mare fotbalist, la emisiunea ”Don Mutu”.