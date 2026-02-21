Un jucător important al echipei naționale, apariție surpriză pe Arena Națională la Rapid – Dinamo. La 24 de ore după ce a marcat pentru echipa de club

ADVERTISEMENT

Prezență surprinzătoare la derby-ul dintre Rapid și Dinamo! Deși nu a avut legătură cu niciuna dintre echipe de-a lungul carierei sale, Valentin Mihăilă a fost prezent la București pentru meciul de pe Arena Națională. Camerele l-au surprins pe internaționalul român în tribune, deși în urmă cu 24 de ore înscria pentru Rizespor în Superliga Turciei.

Prezență surpriză la Rapid – Dinamo! Valentin Mihăilă a fost prezent pe Arena Națională

Deoarece echipa sa va juca următorul meci abia peste o săptămână, cel mai probabil Valentin Mihăilă a primit liber de la antrenorul său, așa că și-a permis să vină pentru un scurt timp în România. Chiar și aici, internaționalul român nu a putut sta departe de fotbal.

ADVERTISEMENT

Cu toate că el nu a jucat pentru niciuna dintre cele două echipe, atacantul lui Rizespor s-a prezentat pe Arena Națională pentru a asista la un derby important al SuperLigii României, iar camerele l-au zărit încă din primul minut al partidei.

În SuperLiga României, Valentin Mihăilă a evoluat doar pentru Universitatea Craiova, de unde a plecat în străinătate pentru o sumă importantă. În 2020, Parma plătea pentru extrema stângă nu mai puțin de 9.1 milioane de euro și devenea cel mai scump transfer din istoria clubului din Bănie.

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă, în formă maximă înainte de Turcia – România

De unde Mircea Lucescu avea o mulțime de soluții în flancul stâng al ofensivei, Valentin Mihăilă a devenit în prezent unica variantă. Florinel Coman nu mai este jucătorul care i-a adus lui FCSB un titlu după o pauză de 9 ani, iar Alexandru Mitriță a plecat în China și și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Forma sa bună a venit la momentul oportun. Deși a avut probleme de integrare imediat după transferul în Turcia, În ultimele cinci meciuri pentru formația din Țara Semilunii, Dacă o va ține în acest ritm, Mihăilă va fi, cu siguranță, titularul „tricolorilor” pentru barajul cu Turcia din luna martie.