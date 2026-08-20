Sport

Nu joacǎ la retur! Lovitură încasată de Universitatea Craiova cu Ararat! Un jucător de bază e out

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Ararat Armenia, în play-off-ul Europa League. Oltenii au rămas fără unul dintre cei mai importanţi jucători, suspendat pentru retur.
Marian Popovici
20.08.2026 | 22:30
Nu joaca la retur Lovitura incasata de Universitatea Craiova cu Ararat Un jucator de baza e out
SPECIAL FANATIK
Un jucător important de la Universitatea Craiova, suspendat pentru returul de la Erevan! A încasat deja patru cartonaşe galbene. Sursa: Renato Anghelescu / FANATIK
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Universitatea Craiova a obţinut doar un egal, 1-1, cu Ararat Armenia, în play-off-ul Europa League. Oltenii vor avea o misiune complicată la Erevan, acolo unde vor forţa calificarea în faza principală din a doua competiţie europeană.

Adrian Rus, out în returul cu armenii

Veşti proaste pentru Filipe Coelho. Unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei, Adrian Rus, este suspendat pentru returul cu Ararat Armenia. Fundaşul oltenilor a văzut cartonaşul galben şi în meciul cu armenii, astfel că va sta pe bară la meciul retur.

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Adrian Rus a acumulat deja patru cartonaşe galbene în meciurile din preliminariile cupelor europene. El a fost avertizat în returul cu Vitebsk (1-0) şi Levski Sofia (2-2), dar şi în meciul tur cu KuPS Kuopio.

Ce spune regulamentul UEFA

Conform regulamentului UEFA, fiecare jucător care ia patru cartonaşe galbene în cupele europene, este automat suspendat pentru următorul meci. Apoi, jucătorul urmează să fie suspendat la fiecare două cartonaşe galbene încasate în meciuri diferite.

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Adică va sta o etapă când ajunge la şase, opt, zece şi aşa mai departe. Adrian Rus este unul dintre jucătorii de bază de la Universitatea Craiova. Fundaşul central a ales să îşi prelungească înţelegerea cu oltenii, deşi în vară a primit mai multe oferte tentante.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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