Nu joacǎ la retur! Lovitură încasată de Universitatea Craiova cu Ararat! Un jucător de bază e out

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Universitatea Craiova a obţinut doar un , în play-off-ul Europa League. Oltenii vor avea o misiune complicată la Erevan, acolo unde vor forţa calificarea în faza principală din a doua competiţie europeană.

Adrian Rus, out în returul cu armenii

Veşti proaste pentru Filipe Coelho. Unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei, Adrian Rus, este suspendat pentru returul cu Ararat Armenia. Fundaşul oltenilor a văzut cartonaşul galben şi în meciul cu armenii, astfel că va sta pe bară la meciul retur.

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Adrian Rus a acumulat deja patru cartonaşe galbene în meciurile din preliminariile cupelor europene. El a fost avertizat în returul cu Vitebsk (1-0) şi Levski Sofia (2-2), dar şi în meciul tur cu KuPS Kuopio.

Ce spune regulamentul UEFA

Conform regulamentului UEFA, fiecare jucător care ia patru cartonaşe galbene în cupele europene, este automat suspendat pentru următorul meci. Apoi, jucătorul urmează să fie suspendat la fiecare două cartonaşe galbene încasate în meciuri diferite.

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Adică va sta o etapă când ajunge la şase, opt, zece şi aşa mai departe. Adrian Rus este unul dintre jucătorii de bază de la Universitatea Craiova. înţelegerea cu oltenii, deşi în vară a primit mai multe oferte tentante.

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