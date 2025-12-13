Un jucător important de pe piața crypto ar vrea să cumpere Juventus și anunță investiții de un miliard de euro!

ADVERTISEMENT

Se pregătește o nouă posibilă schimbare de patronat la un club de top din Europa. Juventus este dorită de un jucător important pe piața crypto, dar clubul neagă. Despre cine este vorba, de fapt, și cum au reacționat fanii.

Un jucător important de pe piața crypto dorește să achiziționeze Juventus

Italienii de la au scris că Tether, gigantul din domeniul criptomonedelor, este dispusă să preia Juventus. Paolo Ardoino, CEO-ul Tether, a transmis un mesaj clar în acest sens în mediul online: „Astăzi, Tether a trimis o propunere oficială către Exor pentru a cumpăra întreaga lor participație la Juventus.

De la început, obiectivul nostru a fost întotdeauna să susținem echipa și să o readucem la gloria pe care o merită. Ca parte a angajamentului nostru, dacă această tranzacție se va finaliza, Tether va investi 1 miliard de euro în club”.

Astfel, Juventus ar urma să schimbe și conducerea. Însă actualii deținători ai formației din Torino neagă posibila vânzare. „Nu există negocieri în curs privind vânzarea unei participații la Juventus ”, a clarificat purtătorul de cuvânt al echipei, conform sursei precizate.

Fanii lui Juventus se revoltă

Dacă schimbarea de patronat din această toamnă de la Atletico Madrid, , a fost una realizată cu succes, suporterii lui Juventus nu vor să audă de astfel de mutări la echipa lor de suflet.

Aceștia s-au împărțit în două tabere. Unii dintre ei susțin schimbarea, considerând-o benefică: „Agnellii sunt istorie, dar este corect să fim deschiși la schimbare”, „Duceți-o pe Juventus acolo unde merită să fie”, au reacționat unii suporteri pe

Alții, în schimb, se opun cu vehemență: „Negocierile nu se poartă pe rețelele de socializare”, „Juve nu este de vânzare”, „Aduceți-l pe Del Piero președinte”, au mai reacționat fanii pe

Cine sunt, de fapt, cei de la Tether

Compania Tether Limited este una de tip privat și deservește utilizatori și piețe la nivel global. Acesta contribuie la lichiditatea și stabilitatea tranzacțiilor în ecosistemul criptomonedelor. Compania este principalul emitent de stablecoin, un tip de criptomonedă conceput să aibă o valoare stabilă, de obicei legată de o monedă tradițională precum dolarul american.

USDT (USD Tether), produsul lor principal, este un token menit să rămână cât mai aproape de valoarea de 1 dolar american și este folosit pe scară largă în tranzacții, în special ca paritate cu dolarii în schimburile de criptomonede. USDT este de asemenea cel mai tranzacționat stablecoin din lume și adesea chiar cea mai tranzacționată criptomonedă în termeni de volum global.