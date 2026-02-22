Sport

Un jucător important este out de la FCSB! Anunţul lui Elias Charalambous: „Nu ştim când va reveni!”

Elias Charalambous a vorbit despre starea terenului pe Arena Naţională înainte de FCSB - Metaloglobus. Antrenorul campioanei a anunţat că un jucător important al echipei este out şi la acest meci.
Marian Popovici
22.02.2026 | 14:44
FCSB se agaţă cu dinţii de ultimele şanse la play-off. Campioana en-titre trebuie să bată tot până la final şi să spere la un joc favorabil al rezultatelor care să ducă echipa în top 6. Primul hop, luni, cu Metaloglobus.

Elias Charalambous, anunţ despre Târnovanu: „Este out. Nu ştim când va reveni”

Elias Charalambous a anunţat la conferinţa de presă dinaintea meciului că Ştefan Târnovanu este out şi echipa va juca în continuare cu Matei Popa, portarul care îndeplineşte şi criteriul de jucător U21:

”Trebuie să jucăm cu un jucător u21, acum jucăm cu Popa, trebuie să ne decidem cu cine vom juca. Târnovanu este out, dar calitatea lui rămâne. Nu știm când va reveni, dar cu siguranță este un portar cu un viitor uriaș”, a spus Charalambous.

Antrenorul FCSB-ului, despre starea terenului: „Este într-o condiţie proastă, dar nu există scuze!”

Antrenorul cipriot s-a arătat îngrijorat de starea terenului după derby-ul Rapid – Dinamo 2-1, dar nu caută scuze, spunând că toate echipele trebuie să se antreneze şi să joace în aceste condiţii de iarnă:

„Am văzut terenul, Cătălin a fost acolo dimineață, mi-a spus că e într-o condiție proastă, dar asta este. Ne antrenăm pe sintetic, nu este ușor. Oriunde am juca, trebuie să ne adaptăm, să găsim soluții și să câștigăm.

Nu este ideal, dar toate echipele se antrenează și joacă în astfel de condiții. Nu există scuze! Să te antrenezi pe sintetic nu este bine pentru jucători, pentru mușchi, dar asta este situația. Am mai experimentat zăpada. E primul an în care este atât de multă zăpadă, dar este în regulă”, a spus Charalambous.

  • 25 de ani are Ştefan Târnovanu
  • 4.500.000 de euro este cota de piaţă a lui Târnovanu
Marian Popovici este reporter special la Fanatik.
