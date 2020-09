Un jucător important poate lipsi la Universitatea Craiova – FC Voluntari: „Nu s-a antrenat la capacitate maximă”

După trei victorii consecutive în campionat, Universitatea Craiova are un moral bun înainte de jocul cu FC Voluntari, de sâmbătă, ora 21:45, din etapa a 4-a a Ligii 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nici ilfovenii nu stau prea rău. Cu șapte puncte din nouă posibile, trupa lui Mihai Teja este o candidată pentru un loc de play-off în noul an competițional.

În ceea ce privește lotul de jucători pe care Cristiano Bergodi îl are la dispoziție, tehnicianul italian anunță că un jucător important poate lipsi la Universitatea Craiova – FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un jucător important poate lipsi la Universitatea Craiova – FC Voluntari: „Cicâldău nu s-a antrenat la capacitate maximă”

În ultima săptămână, Universitatea Craiova s-a confruntat cu trei cazuri de coronavirus. Doi dintre maseurii echipei, Cornel Blejan și Radu Rinderiu, au fost depistați pozitivi. De asemenea, Stephan Drăghici a fost și el testat pozitiv. Antrenorul Cristiano Bergodi anunță că nu există niciun fel de problemă: „Jucătorii se simt bine, ne-am antrenat foarte bine și nu au interacționat cu persoane bolnave de COVID-19. Singurul jucător pozitiv s-a antrenat separat, nu a fost în lot cu ceilalți. Stăm bine moral, dar și în pregătire.”

Totuși, Bergodi este îngrijorat de situația lui Alexandru Cicâldău: „Cicâldău nu s-a antrenat la capacitate maximă, dar stă binișor. Vom vedea dacă va juca, dar e un jucător care poate face oricând un lucru deosebit. Pe partea cealaltă, am recuperat jucători, dar nu sunt 100%. Vom vedea.”

ADVERTISEMENT

Mihai Teja este antrenorul care l-a înlocuit pe italian pe banca tehnică a ilfovenilor, dar Bergodi spune că nu are de luat nicio revanșă: „Nu e un meci special. Am trecut pe acolo, acum un an și jumătate și am fost foarte bine primit. În sfârșit, ne-am despărțit și nu a fost vreo problemă. Am trecut prin momente bune și mai puțin bune, dar asta este acum.

Nu am nicio revanșă de luat, m-am simțit bine acolo. Ne-am salvat în primul an, a fost o minune. În al doilea an, nu au mers lucrurile cum trebuie și ne-am despărțit. Nu pot spune nimic rău despre Voluntari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E normal că ne dorim să avem 12 puncte din 12 până la întrerupere. Ne gândim la meciul cu Voluntari, întrucât va fi un duel greu. Echipele antrenate de Mihai Teja încep foarte bine campionatul, nu va fi ușor pentru noi, dar vom da 100% să luăm cele trei puncte. De obicei, sunt atent la fiecare echipă pe care o întâlnesc. Prin statistici, Voluntari a arătat foarte bine și suntem foarte atenți. Au jucători și un antrenor valoros.

Am vorbit doar o dată de transferuri, nu vreau să mai discut despre asta. Vom vedea ce se va întâmpla, trebuie să ne gândim la cele trei meciuri până la pauză. Am jucători buni,” a mai spus Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ovidiu Bic este fericit că a prins un post de titular: „Am acumulat experiență după împrumutul de la Chindia”

În ultimele două partide, Ovidiu Bic a fost titularizat de Bergodi, iar mijlocașul a avut evoluții bune, însă este conștient că va fi o bătălie crâncenă pentru un loc în primul 11 al Științei: „E un lucru bun că am reușit să intru în echipă. Am făcut două meciuri bune și sper să mai fiu în echipă. M-a ajutat foarte mult împrumutul de la Chindia, am acumulat experiență și sper să joc și aici din ce în ce mai bine.

Avem jucători foarte buni. Mister decide pe cine pune în teren la mijloc. Chiar și la Chindia am jucat ca mijlocaș central, în 4-4-2, nu cred că e mare diferență la post.”

ADVERTISEMENT

La fel ca și antrenorul său, Bic este prudent și consideră că ilfovenii sunt o nucă tare: „Voluntari are o echipă bună, a acumulat 7 puncte în 3 meciuri. Dacă ne facem jocul nostru acasă, o să câștigăm. Nu știu dacă echipa este mai puternică, dar cu mai multă ambiție și motivație pe teren, eu cred că putem câștiga titlul.”