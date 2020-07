Un jucător român a ajuns la AS Roma şi i-a impresionat pe jurnaliştii italieni: ”Seamănă cu Dzeko”

Fotbalistul Suf Podgoreanu (18 ani) are dublă cetățenie română și israeliană și a fost transferat de AS Roma. Ziariștii italieni scriu despre atacant că e polivalent și seamănă cu Edin Dzeko.

”Seamănă cu Dzeko. Are o tehnică foarte bună și poate juca ușor atât în 4-2-3-1, cât și în 4-3-3. Mai mult, în ciuda înălțimii sale, Podgoreanu poate evolua și în banda stângă”, susțin cei de la site-ul goal.com.

”Chiar dacă e foarte înalt (aproape 1,95), Podgoreanu este un atacant foarte tehnic și rapid. Preferă să joace ca vârf împins, dar se poate muta în mod natural și pe extreme (în special pe partea stângă pentru a-și putea folosi piciorul drept).

În sezonul trecut, a dat 18 goluri pentru echipa U19 a lui Maccabi, iar reușitele sale i-au adus promovarea la prima echipă.

Podgoreanu a fost luat de Roma, club care l-a monitorizat atent în ultimele luni, înainte de a trece la acțiune”, a scris Pedulla, pe site-ul său. AS Roma l-a transferat pe Podgoreanu de la Maccabi Haifa unde juca pentru echipa U19 pentru 100.000 de euro pe 11 iulie.

Fotbalistul are 4 meciuri și două goluri pentru naționala U18 a Israelului. De asemenea, a bifat 14 jocuri și două reușite pentru cea sub 17 ani. 5 meciuri are jucătorul la Maccabi Haifa și nu a înscris niciodată.

Podgoreanu este eligibil pentru naționala de tineret a României. Este fiul unor români stabiliți în Israel. El a fost monitorizat de scouterii Romei. Federația Română de Fotbal l-a contactat.

AS Roma ocupă loc de Europa League în Serie A

AS Roma se află pe locul 5 în campionat și se luptă cu Napoli și AC Milan pentru un loc în Europa League. Romanii au învins-o pe Brescia, cu 3-0 în deplasare prin golurile marcate de Federico Fazio, Nikola Kalinic și Nicolo Zaniolo.

În etapa următoare, Roma va juca cu Verona peste trei zile, în runda cu numărul 33 din Serie A. 6 meciuri mai au de disputat romanii până la finalul actualei ediții de campionat.

