Un jucător român poate debuta la Arsenal. ”Va fi convocat la meciul cu Aston Villa”

Cătălin Cîrjan, mijlocașul de numai 17 ani al lui Arsenal Londra, va juca la formația sub 23 de ani a ”tunarilor”, însă veștile bune nu se opresc aici. Fotbalistul va face parte din lotul pentru meciul amical cu Aston Villa de sâmbătă, 5 septembrie.

După un an la formația sub 18 ani a londonezilor și o transformare fizică de invidiat, Cătălin Cîrjan a ajuns la echipa sub 23 de ani a ”tunarilor”, la care ar putea juca primul meci săptămâna viitoare, în prima rundă din campionat.

Jucătorul din România s-a antrenat împreună cu starurile lui Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang (31 de ani) și Mesut Ozil (31 de ani), și a fost luat de tehnicianul Mikel Arteta (38 de ani) pentru jocul cu Aston Villa, care se va juca sâmbătă, cu șapte zile înaintea începerii noului sezon din Premier League.

”E șansa debutului pe Emirates Stadium”

„Îmi cer scuze pentru informația oferită ieri, conform căreia Cătălin Cîrjan va debuta în echipa U23 a lui Arsenal.

Și o fac cu mare plăcere, pentru că între timp lucrurile s-au schimbat în cel mai fericit mod cu putință. Cătălin s-a antrenat azi alături de Aubameyang, Ozil și compania, fiind apoi convocat la prima echipă pentru meciul de mâine cu Aston Villa.

E șansa debutului pe Emirates Stadium, un vis pe care îl merită din plin! Felicitări, Cătă!”, a postat impresarul Cătălin Sărmășan.

Fratele său a ajuns la o echipă de Liga a doua

Fratele mai mare al jucătorului de la Arsenal, Daniel Cîrjan (22 de ani) va evolua în actuala stagiune pentru echipa de ligă secundă Concordia Chiajna.

Daniel Ștefan Cîrjan a semnat un contract valabil trei ani cu echipa lui Florin Bratu, din postura de fotbalist liber de contract.

Daniel a început fotbalul la Sportul Studențesc și a mai jucat în țara noastră la Viitorul Domnești (Liga 3), Petrolul Ploiești (Liga 3) și Daco-Getica București (Liga 2).

