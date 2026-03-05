Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Un jucător titular în Dinamo – Metalul Buzău, dorit în Croația. Exclusiv

Unul dintre jucătorii titulari din sfertul de finală din Cupa României Betano dintre Dinamo și Metalul Buzău este pe radarul unei echipe din prima ligă a Croației! Află despre cine este vorba și ce decizie a luat clubul
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
05.03.2026 | 21:59
Un jucator titular in Dinamo Metalul Buzau dorit in Croatia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul care a fost titular în Dinamo - Metalul Buzău a fost dorit de o echipă din prima ligă a Croației. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Florin Opaiț, fotbalistul de bandă dreapta titular la Metalul Buzău în meciul cu Dinamo București (0-1) din Cupa României Betano, a impresionat mai multe echipe din România, dar și din străinătate. Fotbalistul născut în 2007 este dorit de o echipă ce evoluează în prima ligă din Croația.

Ofertă din Croația pentru Florin Opaiț! Care este echipa ce dorește să-l transfere pe fotbalistul buzoienilor

Florin Opaiț este unul dintre fotbaliștii de perspectivă ai celor de la Metalul Buzău. Evoluțiile fotbalistului în vârstă de doar 19 ani, care evoluează în banda dreapta, au atras atenția echipelor din străinătate. Opaiț, născut la București, mai are contract cu Metalul Buzău până la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, NK Istra, echipă ce ocupă locul șase din zece în Croația, și-a arătat interesul pentru a-l transfera pe tânărul fotbalist, ba chiar a făcut și o ofertă, însă a fost nemulțumitoare pentru divizionara secundă. În acest sezon, Florin Opaiț a adunat 22 de partide în toate competițiile pentru Metalul Buzău, reușind să ofere o pasă decisivă.

Interes pentru Opaiț și de la Sheriff Tiraspol

Antrenorul Metalului Buzău, Valentin Stan, a vorbit cu FANATIK înaintea meciului cu Dinamo din sferturile Cupei României Betano. El a dat detalii despre viitorul atacantului Vali Robu, un alt tânăr de perspectivă al buzoienilor.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Tehnicianul a dezvăluit că două echipe din SuperLiga României și-au manifestat interesul pentru atacantul său. De asemenea, Valentin Stan a precizat că de serviciile lui Opaiț s-au interesat și cei de la Sheriff Tiraspol, fostă echipă de Champions League.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

„Nu spun că oferim mai mult, dar avem o altă abordare de joc față de majoritatea. Avem o ofertă clară pentru un jucător de la o echipă din prima ligă din Croația, însă nu vrem să îl cedăm. Nu știu dacă mai avem vreo ofertă pentru Robu de la Dinamo. Am avut pentru el două propuneri de la echipe din play-off. Conducătorii de club consideră că pot lua jucători pe trei lulele și procente. Păi pe noi ne-a costat bani! A fost și o discuție a unui impresar pentru Opaiț la Sheriff Tiraspol”, a dezvăluit Valentin Stan pentru FANATIK.

Știm cum arată semifinalele din Cupa României Betano! Programul complet
Fanatik
Știm cum arată semifinalele din Cupa României Betano! Programul complet
Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea...
Fanatik
Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea a fost prins în Orientul Mijlociu
PCH, protest la Dinamo – Metalul Buzău! Motivul pentru care fanii au părăsit...
Fanatik
PCH, protest la Dinamo – Metalul Buzău! Motivul pentru care fanii au părăsit terenul în minutul 52. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
MM Stoica încă își achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor! Îl costă o treime...
iamsport.ro
MM Stoica încă își achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor! Îl costă o treime din încasările lunare: cât avea de plătit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!