Un jucător titular în Dinamo – Metalul Buzău, dorit în Croația. Exclusiv

Florin Opaiț, fotbalistul de bandă dreapta titular la Metalul Buzău în meciul cu Dinamo București (0-1) din Cupa României Betano, a impresionat mai multe echipe din România, dar și din străinătate. Fotbalistul născut în 2007 este dorit de o echipă ce evoluează în prima ligă din Croația.

Ofertă din Croația pentru Florin Opaiț! Care este echipa ce dorește să-l transfere pe fotbalistul buzoienilor

Florin Opaiț este unul dintre fotbaliștii de perspectivă ai celor de la Metalul Buzău. Evoluțiile fotbalistului în vârstă de doar 19 ani, care evoluează în banda dreapta, au atras atenția echipelor din străinătate. Opaiț, născut la București, mai are contract cu Metalul Buzău până la finalul sezonului.

Din informațiile obținute de FANATIK, NK Istra, echipă ce ocupă locul șase din zece în Croația, și-a arătat interesul pentru a-l transfera pe tânărul fotbalist, ba chiar a făcut și o ofertă, însă a fost nemulțumitoare pentru divizionara secundă. În acest sezon, , reușind să ofere o pasă decisivă.

Interes pentru Opaiț și de la Sheriff Tiraspol

înaintea meciului cu Dinamo din sferturile Cupei României Betano. El a dat detalii despre viitorul atacantului Vali Robu, un alt tânăr de perspectivă al buzoienilor.

Tehnicianul a dezvăluit că două echipe din SuperLiga României și-au manifestat interesul pentru atacantul său. De asemenea, Valentin Stan a precizat că de serviciile lui Opaiț s-au interesat și cei de la Sheriff Tiraspol, fostă echipă de Champions League.

„Nu spun că oferim mai mult, dar avem o altă abordare de joc față de majoritatea. Avem o ofertă clară pentru un jucător de la o echipă din prima ligă din Croația, însă nu vrem să îl cedăm. Nu știu dacă mai avem vreo ofertă pentru Robu de la Dinamo. Am avut pentru el două propuneri de la echipe din play-off. Conducătorii de club consideră că pot lua jucători pe trei lulele și procente. Păi pe noi ne-a costat bani! A fost și o discuție a unui impresar pentru Opaiț la Sheriff Tiraspol”, a dezvăluit Valentin Stan pentru FANATIK.