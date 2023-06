Un junior de 16 ani, pariul lui Eugen Neagoe în cantonamentul din Bulgaria. Ce spune despre viitorul său la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește de sezonul 2023-2024 din SuperLiga, iar Eugen Neagoe le-a pregătit un program spartan jucătorilor din Bănie. Tehnicianul „alb-albaștrilor” le testează forțele juniorilor de perspectivă, iar Cosmin Stana este unul dintre pariul oltenilor pentru următoarele ediții.

Eugen Neagoe mizează pe puștii de perspectivă de la Universitatea Craiova în Bulgaria. „Geană” testează forțele unui mijlocaș de 16 ani

Oltenii își încarcă bateriile în Bansko, Bulgaria înaintea de startul sezonului din SuperLiga, iar obiectivul „alb-albaștrilor” este titlul de campioană. Eugen Neagoe a primit primul transfer din această vară, iar Alexandru Mitriță este așteptat să se distreze pe teren din nou în tricoul Universității Craiova.

a întinerit serios media vârstei primului „11” al Universității Craiova de la sosirea sa în Bănie, iar „Geană” continuă se le dea șanse tinerilor de perspectivă. Tehnicianul are mai mulți jucători promițători sub comanda sa în Bulgaria.

Cosmin Stana este unul dintre jucătorii care sunt așteptați să facă pasul la prima echipă a Universității Craiova. Mijlocașul a fost pe banca de rezerve în înfrângerea cu Sepsi, însă scorul de pe tabela de marcaj i-a amânat debutul tânărului fotbalist, iar Alex Mitriță este favoritul său.

„Ne aflăm în cantonamentul Universității din Bulgaria, iar rubrica „Young Lions” vă prezintă puștii de perspectivă din lotul deplasat de echipa noastră în stagiul de pregătire. Cosmin Stana s-a făcut remarcat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova, iar evoluțiile sale l-au adus sub comanda staff-ului tehnic condus de Eugen Neagoe.

Nume Complet: Cosmin Nicușor Stana. Data nașterii: 9.07.2007. Locul nașterii: Balș. Înălțime: 1,75. Greutate: 65 kg. Post: Mijlocaș. Fotbalistul preferat din lotul Științei: Alex Mitriță”, scrie în postarea Universității Craiova.

Mijlocașul are gânduri mari la Universitatea Craiova: „Doar prin muncă și seriozitate voi ajunge mare!”

Olteanul a făcut primii pași în fotbal la Slatina și la fel ca și a ales să semneze cu Universitatea Craiova. Mijlocașul „alb-albaștrilor” își dorește să își facă loc în primul „11” în timp și anunță că doar prin muncă și seriozitate poate să treacă la următorul nivel.

„Am început fotbalul la 8 ani, la Athletic Slatina. Încep prin a fi recunoscător tuturor antrenorilor care m-au ajutat să ajung în acest punct din cariera mea. Sunt conștient că am foarte mult de muncă pentru a deveni un jucător important la acest club de tradiție, însă voi da totul pentru culorile alb-albastre.

Să ajung la Universitatea Craiova nu a fost ușor. Am trecut prin sacrificii și prin multe momente grele. M-am bucurat foarte mult când am auzit de interesul Științei. Am muncit zi de zi pentru a-mi îndeplini acest vis, de a ajunge să mă antrenez alături de echipa mare a Universității. Sunt foarte fericit pentru performanța atinsă la această vârstă fragedă. Doar prin muncă și seriozitate voi ajunge mare!”, au scris oltenii.

