Un junior român a ajuns la prima echipă a lui Wolverhampton: „Are o tehnică remarcabilă”

Theo Corbeanu este un fotbalist român care ar putea să ajungă să evolueze în primul eșalon englez. El se antrenează deja cu prima echipă a lui Wolverhampton. Antrenorul formației sub 23 de ani a „lupilor” are numai cuvinte de laudă la adresa sa.

Corbeanu (18 ani) este un junior român care s-a născut în Canada și ar putea ajunge viitoarea vedetă a primei reprezentative a României. El joacă pe poziția de extremă dreapta și evoluează pentru formația sub 23 de ani a lui Wolverhampton.

Nuno Espirito Santo, tehnicianul portughez al primei formații a „lupilor”, îl urmărește pe jucătorul român, care a făcut câteva antrenamente cu echipa mare.

”Este un tânăr cu un potenţial imens”

“Este atletic, înalt, bun în jocul aerian, bun din punct de vedere defensiv şi cu calitatea de a dribla adversarii şi de a marca! Poate să tragă, să pasese, e bun cu ambele picioare… ar puţin din toate!

Theo poate fi orice îşi doreşte să fie. Este un tânăr cu un potenţial imens, dar… pentru că mereu există un “dar” în cazul acestor jucători, trebuie să înveţe să joace în sistemul nostru şi să colaboreze cu ceilalţi jucători, să-şi adapteze jocul diferitelor scenarii şi situaţii.

Trebuie să crească în continuare şi ştie asta. Este un alt puşti bun care vrea să înveţe şi eu cred că Theo poate ajunge la nivelul la care îşi doreşte”, a declarat James Collins, tehnicianul echipei sub 23 de ani de la Wolverhampton, potrivit Birmingham Live.

”Schimbă ritmul fără să realizezi”

Ziariștii de la publicația citată mai sus au realizat un portret fotbalistului care ar putea ajunge să joace în curând în prima ligă engleză.

“A marcat doar două goluri în şapte meciuri jucate în Premier League 2, însă potenţialul său imens e ceea ce produce entuziasm.

Are o abilitate unică de a schimba ritmul fără să realizezi şi o tehnică remarcabilă cu ambele picioare care te face să te întrebi care e piciorul său de bază”, au notat jurnaliștii din Anglia. Corbeanu a bifat deja 13 partide pentru naționalele sub 17 și sub 16 ani ale României și a marcat două goluri.

