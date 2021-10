Un junior român e vedetă în presa engleză: „E prea bun pentru nivelul la care joacă!”

Mijlocașul român Cătălin Vulturar a fost transferat de Lecce de la UTA în urmă cu exact un an și, chiar dacă nu a debutat la echipa de seniori a clubului italian, este văzut de publicația engleză The Guardian drept unul dintre cei mai talentați fotbaliști născuți în 2004.

Cătălin Vulturar a fost în probe la Liverpool timp de șase zile

„Vulturar este cel mai tânăr fotbalist care a evoluat într-un meci de divizia a doua din România. A debutat la UTA Arad la vârsta de 14 ani după ce antrenorii săi de la juniori au spus că era prea bun pentru nivelul la care juca.

Talentatul mijlocaş central a fost căpitanul tuturor naţionalelor de juniori ale României pentru care a jucat. În 2020, el s-a transferat la Lecce, în Italia, unde se antrenează acum cu prima echipă.

Jucătorul de picior stâng a fost în probe la Liverpool şi Barcelona înainte de a veni oferta de la Lecce care a fost suficientă pentru ca el să se despartă de echipa la care a jucat de când era copil”, scrie publicația engleză

Vulturar a fost promovat la echipa de seniori a celor de la UTA de regretatul Ionuț Popa. Se întâmpla pe 8 decembrie 2018, când gruparea arădeană și Farul au terminat la egalitate, 1-1, iar după meci tehnicianul a declarat că puștiul este viitorul clubului UTA.

scria, la începutul lunii iulie, că „metronomul echipei de tineret ar putea participa în scurt la antrenamentele echipei de seniori, după evoluțiile foarte bune pe care le-a avut în campionatul Primavera 2”.

Academia lui Liverpool l-a impresionat pe românul Cătălin Vulturar

În articol se mai scrie că românul de 17 ani ar putea fi un alt talent descoperit de Pantaleo Corvino, dar managerul clubului italian nu este singurul admirator al mijlocașului. Înainte de a ajunge la Lecce, Vulturar a participat la un turneu de tineret organizat de Liverpool în decembrie 2019, la scurt timp după debutul în Liga 2.

„Academia celor de la Liverpool te lasă pur și simplu cu gura căscată. E imensă și modernă. Am numărat 9 terenuri de iarbă «biliard» și unul sintetic, acoperit de un balon, ca să nu mai vorbesc despre vestiare și celalalte încăperi dotate cu tot ce au nevoie antrenorii, fotbaliștii și ceilalți membri ai staffului.

E o altă lume, oricine și-ar dori să facă pasul la un astfel de club. Am jucat câte o repriză atât cu cei de la Crew Alexandra, cât și cu Blackburn. În primul meci am câștigat cu 2-1, în cel de-al doilea am făcut 0-0.

Ca mijlocaș central eu zic că mi-am făcut treaba, deși mereu se poate și mai bine. Oricine și-ar dori să facă pasul la un astfel de club, dar, indiferent de răspunsul celor de la Liverpool, eu știu că mai am de muncit mult. Indiferent că rămân la UTA, unde mă simt foarte bine sau că plec deja în Anglia”, spunea tânărul fotbalist pentru după experiența la clubul englez.

A debutat la tineretul lui Lecce pe 17 ianuarie

„După ce a promovat cu UTA la finele sezonului 2019/202, Vulturar a așteptat cu răbdare debutul în Liga 1, dar interesul lui Lecce din toamna anului trecut s-a transformat într-o ofertă potrivită, acceptată imediat de jucător.

La scurt timp, jucătorul a declarat că se simte pregătit pentru o nouă experiență, într-un mediu diferit. «Nu am probleme că plec de acasă când am doar 16 ani, vreau să cred că sunt deja mai în vârstă decât ce scrie în acte.

Sunt sigur că mă voi obișnui rapid cu noua viață. Fotbalul italian este unul dintre favoritele mele, iar primul meu obiectiv este să ajung la prima echipă a lui Lecce cât mai curând și apoi să am performanțe bune»”, mai scria site-ul clubului italian acum trei luni.

Suma transferului lui Vulturar la Lecce nu a fost făcută publică, dar clubul arădean va primi 15% dintr-o viitoare tranzacție, dacă suma depășește 500.000 de euro. Jucătorul a debutat la echipa a doua a lui Lecce pe 17 ianuarie 2021, în meciul cu împotriva Virtus Entella.