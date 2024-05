O vedetă Antena 1 îi gătește lui Ed Sheeran! Știm ce va mânca artistul, în Românai, din mâinile juratului Chefi la Cuțite

Unul din cei mai iubiți jurați de la Chefi la cuțite îi pregătește o surpriză de zile mari lui Ed Sheeran. Artistul va concerta în România pe 24 august și se va bucura de preparate delicioase, realizate special de vedeta Antenei 1.

Juratul Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite îi gătește lui Ed Sheeran

Ștefan Popescu este bucătarul care îl va încânta pe Ed Sheeran cu delicii rare, juratul de la Chefi la cuțite dezvăluind atât ingredientele pregătite pentru artist cât și modul de preparare. Nu este întâmplător faptul că chef-ul de la Antena 1 se ocupă de o parte a meniului cântărețului, căci, așa cum declară, este unul din fanii săi înrăiți.

Chef Popescu mărturisește și când a început să fie interesat de muzica lui Sheeran. „Dacă mă gândesc la momentul cand l-am remarcat ca artist pe Ed Sheeran, a fost prin piesa Thinking Out Loud, însă de atunci a avut o evoluție constantă în lumea muzicală și, dacă ar fi să numesc un hit preferat, acesta ar fi Shape of you. Apreciez foarte mult stilul său unic și că este o persoana autentică”, povestește

Ștefan Popescu va fi prezent la lui Sheeran și profită de ocazie pentru a-i prezenta una din rețetele create special pentru el. Nu de alta, dar e, la rândul său, pasionat de gătit, chiar și atunci când e în plin proces de creație muzicală.

„M-am gândit la un crispy fish burrito”

„Ed Sheeran a spus la un moment dat că a citit un interviu cu James Morrison care susținea că acesta a avut 200 de concerte într-un an, iar el voia să îl depășească la acest capitol, astfel că îl văd petrecand foarte mult timp ”ON THE ROAD”, unde mănânci cam ce apuci și, bineînțeles, mâncare ce nu necesită cuțit sau furculiță.

M-am gândit la un Crispy fish Burrito, deoarece iubește mâncarea de tip fast food și mai ales peștele pane. Am creat un preparat care îmbină preferințele sale culinare, dar la care am adăugat și câteva ingrediente sănătoase și un ingredient SURPRIZĂ și anume faimosul său sos TINGLY TED’S”, continuă juratul de la Chefi la cuțite.

Ingredientele pentru peștele pe care îl va mânca Sheeran

Să aflăm, așadar, de ce e atât de special preparatul pe care Popescu îl va pune în farfuria lui Ed Sheeran. Iată ingredientele pentru rețeta de Crispy Fish Burrito cu avocado salsa & Tingly Ted’s (pentru 8 Persoane)!

Pentru pește:

un kilogram de file de cod, porționat;

350 de grame de făină;

350 de mililitri de apă carbogazoasă;

jumătate de linguriță de praf de copt;

o linguriță de sare;

piper negru proaspăt râșnit;

jumătate de linguriță de paprika dulce;

o linguriță de usturoi tocat mărunt;

jumătate de linguriță de turmeric;

3 linguri de amidon.

Pentru orez:

300 de grame de orez basmati;

sare de mare;

2 linguri de coriandru întreg, tocat fin;

2 linguri de suc de lime;

700 mililitri apă.

Ingrediente pentru sosul de avocado:

800 grame de roșii, curățate de semințe, tăiate cuburi;

o ceapă albă mică;

un ardei iute jalapeno;

o lingură plină de frunze de coriandru;

o linguriță de sare de mare, după gust;

o lingură de zahăr tos;

o lingură de suc de lime;

două cubulețe de avocado.

Juratul de la Chefi la cuțite dezvăluie cum se prepară peștele

Din seria ingredientelor nu lipsesc 8 foi de tortilla calde, care vor ajuta la pliere, 300 de grame de sos Tingly Ted’s. Codul se porționează în 16 părți egale, apoi se tapetează cu hârtie absorbantă pentru a elimina umiditatea. Se presară sarea, piperul și paprika dulce (atenție, fără ulei). Se mixează bine făina cu praful de copt, amidonul, usturoiul făcut pastă și se adaugă apa minerală. Se asezonează bine și se amestecă, pe urmă, cu telul până când se obține o compoziție omogenă.

Peștele se trece prin restul de făină, iar apoi, prin compoziția obținută anterior. Se scurge bine fiecare bucată de cod file, după care se prăjește în ulei în jur de opt minute.

Pentru prepararea orezului, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să pui apă într-o crăticioară, o linguriță de sare de mare și, evident, orezul. Se fierbe la flacără mare, iar când dă în clocot, se trece la foc mic pentru încă aproximativ 20 de minute. Se închide focul, iar apoi se lasă orezul pe plita caldă încă cinci minute. Se pune orezul fiert într-un bol larg, în care se adaugă coriandrul și sucul de lime.

Cel mai ușor e de făcut sosul de avocado. Se pun toate ingredientele într-un blender și se procesează până când consistența e una destul de groasă. Cum se montează preparatul? „Pe o foaie caldă de tortilla, unsă în prealabil cu sos Tingly Ted’s, așezăm 2 bucăți pește, orezul, salsa de avocado, se presară câteva frunze de cariandru și se rulează. Se servește imediat”, transmite Ștefan Popescu.