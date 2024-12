Un jurnalist important anunță că se retrage: ”Am decis să las proiectul în mâinile colegilor mei”

Unul dintre realizatorii români le-a oferit internauților o veste mai puțin plăcută. Mai exact, este vorba de un jurnalist important care anunță că , lăsând proiectul său în mâinile colegilor în care are mare încredere.

Ce jurnalist pleacă din atenția publicului român

Vlad Petreanu, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români, a transmis că pleacă din atenția publicului. Vestea a fost făcută publică pe social media, acolo unde a explicat de ce a luat această decizie și ce se întâmplă cu proiectul Deșteptarea.

Oamenii îl vor putea asculta la Europa FM până pe data de 20 decembrie 2024, însă ulterior locul său va fi ocupat de altcineva. Abandonează postul de la matinal din cauza problemelor care au apărut în ultima perioadă.

Concret, matinalul a dezvăluit că ia o pauză pentru că organismul său a obosit, dar și pentru că are neplăceri atunci când trebuie să adoarmă seara. Așadar, jurnalistul se confruntă cu un mare deficit de somn.

„Am de făcut un anunț. Am decis să las proiectul Deșteptarea în mâinile colegilor mei. Aceasta este ultima săptămână în care voi mai participa la matinalul meu cel drag, pe care-l realizez zi de zi deja de 12 ani.

Este o decizie pe care am luat-o în urmă cu ceva timp, după ce m-am frământat mult mai mult timp.La începutul acestui sezon, am anunțat conducerea radioului. Împreună am stabilit că e bine ca eu să rămân la Deșteptarea până la vacanța de iarnă, adică pe 20 decembrie.

În acest timp, colegii mei au putut căuta și pregăti în liniște un nou format. Câteva cuvinte despre motivele pentru care am hotărât să plec din Deșteptarea”, a scris Vlad Petreanu pe .

De ce pleacă Vlad Petreanu de la Deșteptarea

„În primul rând, este vorba de o adâncă oboseală și de un deficit cronic de somn pe care nu mai reușesc să-l compensez de ani de zile. N-am avut niciodată probleme cu trezitul în zori, dar, de la un timp, am început să am probleme cu adormitul, seara.

Apoi, este vorba și de dorința de a dezvolta și alte proiecte media, în radio și în afara lui. A realiza un matinal radio presupune o disciplină de fier (măcar pentru mine) și mult timp investit în pregătirea emisiunii: în fiecare seară sumar și redactare, în fiecare dimineață live, an după an.

Experiența poate grăbi unele faze de producție, dar nu le poate elimina cu totul, iar timp să faci și altceva nu prea mai rămâne”, a mai scris Vlad Petreanu, pe social media, unde le-a mulțumit tuturor colegilor.

Renumitul a mai transmis că de anul viitor proiectul Deșteptarea va ”îmbrăca” un nou format. Aceasta va fi descoperit de ascultători din luna ianuarie, când oamenii vor avea la dispoziție o mulțime de surprize, rubrici și contributori noi.

De asemenea, echipa de la Europa FM va avea un nou coleg, care va face echipă cu Luca Pastia, și anume Adi Luca. Pe de altă parte, Vlad Petreanu va păstra o rubrică săptămânală în noul format, fiind vorba de binecunoscuta Republica Fantastică România.

Mai mult, bloggerul a mai dezvăluit că va reveni cu o altă emisiune la Europa FM, însă aceasta nu va începe în zori, ci mai târziu. Până atunci, însă, Vlad Petreanu se va bucura de o vacanță mai lungă în care își va încărca bateriile.