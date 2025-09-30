Sport

Un jurnalist kazah l-a luat prin surprindere pe Xabi Alonso. Ce s-a întâmplat la conferință după Kairat Almaty – Real Madrid 0-5 în Champions League. Video

Moment amuzant petrecut după meciul din Champions League Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Ce cadou inedit a primit Xabi Alonso și ce s-a întâmplat după
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.09.2025 | 23:58
Un jurnalist kazah la luat prin surprindere pe Xabi Alonso Ce sa intamplat la conferinta dupa Kairat Almaty Real Madrid 05 in Champions League Video
ULTIMA ORĂ
Xabi Alonso a primit un cadou inedit. Foto: captură X

Cunoscut în spațiul public și pentru pasiunea sa pentru pescuit, antrenorul „galacticilor” a primit la conferința de presă de după meciul din Kazahstan un pește din plastic de la un jurnalist aflat în sală. În primă fază, Alonso nu a reacționat, iar ofițerul de presă al clubului de pe „Santiago Bernabeu”, aflat lângă tehnician, a luat obiectul respectiv și l-a lăsat undeva sub masă.

Moment inedit petrecut la conferința de presă susținută de Xabi Alonso după Kairat Almaty – Real Madrid 0-5 din Champions League

Conferința a continuat normal, pentru scurt timp însă. Peștele respectiv de plastic avea incorporată și o boxă, iar la un moment dat au început să răsune de acolo în întreaga sală celebrele cuvinte rostite de Kylian Mbappe în momentul în care el a fost prezentat oficial la Real Madrid, respectiv: „Unos, dos, tres, Hala Madrid (n.r. 1, 2, 3, hai Madrid!)”. 

Bineînțeles că vocea auzită era chiar cea a starului francez, înregistrată și reprodusă de acel aparat în mod aproape perfect. Pe undeva firesc, momentul a stârnit imediat amuzamentul celor aflați atunci în sala de conferințe. Iar asta nu a fost tot, întrucât scena s-a repetat de mai multe ori pe parcursul declarațiilor făcute de Xabi Alonso după acest meci.

Real Madrid a făcut spectacol în Kazahstan

După un început de meci ceva mai letargic, „los blancos” s-au dezlănțuit și s-au impus în cele din urmă fără emoții, scor 5-0. Kylian Mbappe a semnat un hattrick, primul gol fiind marcat din penalty în minutul 25. Pe final, pentru „galactici” au mai punctat și Camavinga și Brahim Diaz.

Cum s-au prezentat cele două echipe la acest meci:

Kairat (4-4-2): Kalmyrza – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata – Mrynskiy, Kasabulat, Arad, Gromyko – Jorginho, Satpaev
Antrenor: Rafael Urazbakhtin

Real Madrid (4-4-2): Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, F. Garcia – Mastantuono, Ceballos, Tchouameni, Vini Jr. – Guler, Mbappe
Antrenor: Xabi Alonso
Arbitru: Marco Guida
Stadion: Almaty Central Stadion

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
