Un jurnalist sportiv a fost ucis cu sânge rece! Trupul său carbonizat a fost găsit pe un câmp

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Presa sportivă din Italia traversează momente dramatice după moartea lui Luca Esposito. Bărbatul, care era un celebru jurnalist specializat în fotbal și fondator al publicației online TuttoSalernitana, a murit la vârsta de 53 de ani. Trupul său ne însuflețit a fost găsit carbonizat într-o zonă izolată din Eboli, în provincia Salerno.

Un jurnalist italian a fost ucis cu cruzime

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, jurnalistul italian , după care trupul său ar fi fost incendiat de criminal, cel mai probabil pentru a îngreuna identificarea și a elimina urmele faptei. Trupul neînsuflețit al ziaristului a fost găsit în noaptea de 19 iulie, sâmbătă spre duminică, pe un teren izolat din zona Contrada Cioffi, situată de-a lungul drumului național 7bis.

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Din cauza stării în care se afla cadavrul, anchetatorii nu au reușit să stabilească imediat identitatea victimei. Aceasta a fost confirmată ulterior, după ce oamenii legii au descoperit în apropierea autoturismul abandonat al lui Luca Esposito. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că jurnalistul ar fi fost împușcat în ceafă. De asemenea, lângă trup a fost găsit un cartuș, indiciu care întărește ipoteza că acesta a fost executat, iar ulterior incendiat pentru a fi șterse urmele faptei.

Salernitana, echipa pe care o urmărea îndeaproape Luca Esposito

Luca Esposito, al cărui nume real era Luigi Esposito, s-a născut în Nocera Inferiore și locuia în Fisciano. În vârstă de 53 de ani, acesta figura din 2012 în Registrul Jurnaliștilor Publiciști din regiunea Campania. Jurnalistul avea studii universitare în Biologie și Litere și și-a construit reputația în presa sportivă din Italia ca fondator și redactor-șef al publicației online TuttoSalernitana.

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Pe lângă activitatea desfășurată la propriul site, Esposito colabora și cu Tuttomercatoweb, dar și cu postul de televiziune Otto Channel. Totodată, era o prezență constantă pe stadionul „Romeo Menti”, unde relata frecvent despre meciurile formației Juve Stabia. El o urmărea îndeaproape și pe Salernitana, care tocmai a retrogradat în Serie C. Vestea morții sale a stârnit un val de emoție în presa italiană, numeroși colegi și reprezentanți ai cluburilor de fotbal transmițând mesaje de omagiu. „Suntem șocați și îndurerați. Era un comentator incomod, dar niciodată banal”, a declarat Pierluigi Melillo, directorul Otto Channel, pentru

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Crima a intrat în atenția Federațiilor Internaționale ale Jurnaliștilor

Moartea jurnalistului a intrat și în atenția Federației Europene a Jurnaliștilor și a Federației Internaționale a Jurnaliștilor. Cele două organizații le-au cerut autorităților din Italia să desfășoare o anchetă riguroasă pentru a stabili dacă uciderea lui Luca Esposito are vreo legătură cu activitatea sa de jurnalist. Deocamdată, procurorii din Salerno nu au identificat un posibil mobil al crimei. Anchetatorii analizează atât activitatea profesională a lui Esposito, cât și aspecte din viața sa privată și le solicită tuturor celor care l-au cunoscut să ofere orice informație care ar putea ajuta la identificarea făptașului. În acest moment, dosarul este instrumentat ca o crimă cu premeditare și nu a fost exclusă nicio ipoteză.