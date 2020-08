Un lider din PNL a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. A făcut anunțul pe un site de socializare

Un prim-vicepreședinte PNL din țară a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Acesta candidează pentru o funcție importantă la alegerile locale.

Liberalul Ionuţ Iuga a fost infectat cu Covid-19. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook chiar de către politician, care face un apel către persoanele cu care a intrat în contact să se adreseze autorităților medicale în situația în care au simptome.

Iuga a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi actualmente candidează la o funcție de consilier județean în cadrul CJ Buzău.

Lider PNL, testat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul făcut de acesta

Ionuț Iuga a ținut să facă anunțul stării sale de sănătate pe pagina sa de Facebook. Acesta nu are simptome, dar face un apel pentru cei care au intrat în contact cu el să ia măsurile adecvate în cazul în care starea lor se agravează.

”Dragii mei prieteni, doresc să vă aduc la cunoștință că am fost declarat pozitiv pentru SARS-COV2 în urma unui test PCR-CT. Nu am simptome, am început deja tratamentul. Îi rog pe cei care au intrat în contact cu mine în ultimile zile să se adreseze DSP sau UPU în cazul în care au simptome specifice.

Vă rog din suflet să nu politizați această situație și să ne comportăm responsabil în fața acestei boli, care ne dă viețile peste cap.



Voi fi alături de colegii mei prin intermediul tehnologiei, voi continua să lucrez de acasă în zilele ce urmează, până când tratamentul va elimina virusul și mă voi putea întoarce la viața normală de dinainte de acest nefericit incident. Sănătate multă vă doresc! Aveți grijă de voi!”, este mesajul liderului PNL.

Iuga, candidat la alegerile locale din septembrie

Iuga, care ocupă și postul de prim-vicepreşedinte al PNL Buzău, şi-a depus candidatura pentru o funcţie de consilier judeţean, acesta fiind al doilea pe lista de candidaţi depusă la Biroul Electoral de Circumscripţie de către PNL Buzău.

Infectarea acestuia vine la mai bine de trei săptămâni după ce candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Buzău, medicul Adrian Zoican, a fost depistat cu Covid-19.