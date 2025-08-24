Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu ne ajută ca țară”. Declarația cu care premierul a scandalizat lumea

Un lider vizibil al PSD critică în termeni duri declarațiile recente făcute de premierul Ilie Bolojan pentru publicația Bloomberg, cele care au vizat situația economică a țării noastre.
Președintele Consiliului Județean Timiș și lider al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, Alfred Simonis, a declarat, într-o intervenție avută la Digi 24, că afirmațiile șefului guvernului cum că România ar fi în pragul incapacității de plată ne fac foarte mult rău.
În opinia lui Simonis, astfel de vorbe sperie investitorii, iar „joaca de-a cuvintele a premierului din ultimele 10 zile e una infantilă”. „Această insecuritate pe care o promovează în ultimele două săptămâni nu ne ajută ca țară”, a afirmat Alfred Simonis. Cataloghează, așadar, afirmația premierului Ilie Bolojan drept o mare greșeală, mai ales într-un context în care guvernul are nevoie de susținere și hotărâre fermă pentru aplicarea măsurilor economice și a reformelor necesare.
Premierul Ilie Bolojan explicase în interviul pentru Bloomberg că, dacă România nu va intra pe o traiectorie stabilă, „singurul rezultat posibil este unul foarte negativ”. Acesta a precizat că următoarele șase luni vor fi cruciale pentru implementarea unor măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii populației și a tensiunii din coaliția de guvernare.
Ulterior, într-o declarație pentru Antena 1, Ilie Bolojan a spus că nu și-a pus problema demisiei, dar a subliniat că „a sta pe un astfel de post, în condițiile în care nu poți să faci ceea ce trebuie, deși ai un program de guvernare, nu se justifică”. Premierul a explicat că asumarea răspunderii pentru proiectele complexe este esențială pentru guvern, dar a recunoscut dificultatea poziției sale.
Simonis a reamintit că la scurt timp după interviul din Bloomberg, consilierul prezidențial pentru politici economice, Radu Burnete, a criticat declarațiile lui Bolojan, considerându-le extrem de riscante. Liderul PSD a mai spus că deși înțelege necesitatea reducerii deficitului bugetar, măsurile propuse nu sunt suficiente și că investițiile în infrastructură, chiar și prin împrumuturi, ar putea fi benefice pentru dezvoltarea economică a țării.