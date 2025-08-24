Un lider important din PSD îl trage de urechi pe Ilie Bolojan: „Nu ne ajută ca țară”. Declarația cu care premierul a scandalizat lumea

Un lider vizibil al PSD critică în termeni duri declarațiile recente făcute de premierul Ilie Bolojan pentru publicația Bloomberg, cele care au vizat situația economică a țării noastre.

Un lider important din PSD îl trage de urechi pe premierul Ilie Bolojan. Declarația riscantă pe care a făcut-o șeful guvernului

Președintele Consiliului Județean Timiș și lider al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, a declarat, într-o intervenție , că afirmațiile șefului guvernului cum că România ar fi în pragul incapacității de plată ne fac foarte mult rău.

În opinia lui Simonis, astfel de vorbe sperie investitorii, iar „joaca de-a cuvintele a premierului din ultimele 10 zile e una infantilă”. „Această insecuritate pe care o promovează în ultimele două săptămâni nu ne ajută ca țară”, a afirmat Alfred Simonis. Cataloghează, așadar, afirmația premierului Ilie Bolojan drept o mare greșeală, mai ales într-un context în care guvernul are nevoie de susținere și hotărâre fermă pentru aplicarea măsurilor economice și a reformelor necesare.

Premierul Ilie Bolojan explicase în interviul pentru Bloomberg că, dacă România nu va intra pe o traiectorie stabilă, „singurul rezultat posibil este unul foarte negativ”. Acesta a precizat că următoarele șase luni vor fi cruciale pentru implementarea unor măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii populației și a tensiunii din coaliția de guvernare.

Omul lui Nicușor Dan a trebuit să intervină pentru a calma investitorii

Ulterior, într-o declarație pentru Antena 1, Ilie Bolojan a spus că nu și-a pus problema demisiei, dar a subliniat că „a sta pe un astfel de post, în condițiile în care nu poți să faci ceea ce trebuie, deși ai un program de guvernare, nu se justifică”. Premierul a explicat că asumarea răspunderii pentru proiectele complexe este esențială pentru guvern, dar a recunoscut dificultatea poziției sale.

Simonis a reamintit că la scurt timp după interviul din Bloomberg, consilierul prezidențial pentru politici economice, lui Bolojan, considerându-le extrem de riscante. Liderul PSD a mai spus că deși înțelege necesitatea reducerii deficitului bugetar, măsurile propuse nu sunt suficiente și că investițiile în infrastructură, chiar și prin împrumuturi, ar putea fi benefice pentru dezvoltarea economică a țării.