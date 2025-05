„PSD trebuie să rămână la guvernare. Așa ar fi corect!” Un lider PNL îi cere lui Grindeanu să lucreze cu Ilie Bolojan premier

Invitat la emisiunea „Testul Puterii cu Denise Rifai”, marca FANATIK, liberalul Toma Petcu a vorbit deschis despre situația politică actuală și despre poziția PSD în viitorul guvern. Șeful Consiliului Județean Giurgiu este de părere că social-democrații ar trebui să rămână la guvernare, chiar dacă nu le convină varianta cu Ilie Bolojan premier.

„PSD trebuie să rămână la guvernare. Așa ar fi corect”

Potrivit liderului liberal, PSD, fiind formațiunea cu cel mai mare scor obținut la ultimele alegeri parlamentare, este dator oamenilor să stea la guvernare. Totuși, Toma Petcu a dezvăluit că nu conducerea ci politicienii din filialele județene. Politicianul a declarat la „Testul Puterii cu Denise Rifai” că este pentru prima dată când liderii județeni social-democrați preferă opoziția.

ADVERTISEMENT

„Să știți că presiunea de a nu se intra la guvernare vine de jos în sus, culmea. De regulă știți că structurile politice locale își doresc să fie la guvernare ca să aibă acces la proiecte, la resurse, poate și pe la anumite numiri, la anumite funcții. Acum, pentru prima dată, cei care conduc la nivel județean se gândesc că ar fi mai bine să rămână în opoziție, pentru că îi sperie perspectiva.

„Liderii județeni vor ca PSD să rămână în opoziție”

Probabil că au și aici, nu probabil, sigur, au și cifrele, au și datele, știu și ei ce urmează. Și să gândesc că este foarte posibil să fie un meci de totul sau nimic. Dacă aceste măsuri implementate aduc rezultate bune, într-un an are cum să aducă, dar în următorii doi-trei ani de zile și până la urmă la startul alegerilor din 2028 rezultatele sunt pozitive, pot să încaseze și ei ceva pozitiv electoral din chestia asta. Dacă nu… există riscul ca, din punctul unora de vedere, PSD-ul să ducă sub zece 10%, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată”, a declarat Toma Petcu la FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Sorin Grindeanu trebuie să își convingă colegii din PSD. Să fie credibil”

În cadrul aceleiași emisiuni, Toma Petcu a vorbit despre actualul lider interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, social-democratul trebuie să își convingă colegii că trebuie să rămână la guvernare. A subliniat că România trece printr-o perioadă dificilă, cu probleme economice și sociale mari, și că nu e momentul pentru strategii de culise. Din punctul lui de vedere, este nevoie de un guvern stabil, cu susținere clară în Parlament.

Cât despre nemulțumirea social-democraților legată de propunerea ca liderul din PNL a admis că poate unii nu se simt bine cu această variantă. Totuși, el a subliniat că într-un guvern contează mult și credibilitatea celui care conduce. A spus că Bolojan este omul potrivit pentru a implementa reforme dificile, tocmai pentru că are încrederea oamenilor și experiența necesară.

ADVERTISEMENT

Ce spune despre varianta Ilie Bolojan premier: „Contează căpitanul”

„Cred și sper ca Sorin Grindeanu să-și convingă colegii că trebuie să rămână la guvernare, că trebuie să intre în Guvern. Într-adevăr, poate îi deranjează subiectul că Ilie Bolojan va fi premier. Poate s-au gândit că nu e avantajos pentru ei.

ADVERTISEMENT

Dar până la urmă, într-o guvernare și într-o echipă, contează fără discuții căpitanul, dar și ceilalți colegi din echipă, și mă refer la miniștri, dar contează ca cel care își asumă aceste reforme să fie credibil când le face, pentru că una este în cineva în care n-ai încredere să-ți explice, să te convingă că trebuie să ia o măsură grea împotriva ta și alta e cineva care are o doză de credibilitate. Credibilitatea azi în politică e ceva foarte rar, și vine și îți explică că o să ia o serie de măsuri, să poată să le facă mai ușor și să ai încredere în el, să ai răbdare cu el în primul rând. Ca să răspund stric la întrebare, eu sper, îmi doresc să intre și sper să intre și PSD, pentru că altfel vom avea un guvern vulnerabil, cu guvern minoritar”, a mai declarat Toma Petcu.