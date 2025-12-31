Un luptător de MMA a fost reținut pentru trafic de droguri! A fost săltat de polițiști din vila pe care o deține

ADVERTISEMENT

Karlos Vémola, un cunoscut luptător MMA din Cehia, are probleme cu legea. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost reținut pentru trafic de droguri chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. A fost săltat de polițiști din vila pe care o deține.

Sportivul celebru acuzat de trafic de droguri

Supranumit „Terminator”, Karlos Vémola a ajuns în vizorul autorităților. Sportivul care este cunoscut în țara sa natală, Cehia, a ajuns pe mâinile polițiștilor care îl suspectează pentru afaceri ilegale în zona substanțelor interzise.

Potrivit , luptătorul MMA este , alături de alți doi complici. Primele informații arată că sportivul a fost săltat de polițiști în data de 23 decembrie 2025 chiar din vila în care locuiește cu familia sa.

Soția lui, Lela, a confirmat că fostul campion la greutate ușoară Oktogon MMA a fost arestat în timp ce se afla în casa pe care o deține în localitatea Měchenice, situată lângă Praga. Mai multe mașini au descins la domiciliul sportivului.

Mai mult decât atât, purtătorul de cuvântul al Centrului Național Antidrog, Lucie Šmoldasová, a declarat că „au fost reținute două persoane în Praga și una în regiunea Středočeský”. Karlos Vémola a fost pus oficial sub acuzare.

În prezent, se află în spatele gratiilor și așteaptă ca ancheta să fie finalizată. Anchetatorii susțin că infracțiunea de trafic de droguri este una foarte gravă în Cehia, motiv pentru care luptătorul MMA riscă să stea ani buni în închisoare.

Ce pedeapsă poate primi Karlos Vémola

Karlos Vémola este acuzat de „producție și distribuție ilegală de substanțe narcotice”, fiind scos din propria locuință cu cătușe și cu o haină cu glugă pe cap. Sportivul de 40 de ani riscă să stea alături de cei doi complici între 10 și 18 ani în închisoare.

„Cei trei bărbați reținuți au fost acuzați de activități organizate de trafic internațional de droguri”, a completat Lucie Šmoldasová, mai arată sursa menționată anterior. În altă ordine de idei, este cunoscut pentru traiul de lux pe care-l duce.

În cadrul unui podcast a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie 600.000 de coroane pe facturi și rate. Cu toate acestea, atunci lua în calcul să achiziționeze o proprietate în Dubai. Imobilul ar fi fost evaluat la 10 milioane de coroane (peste 400.000 de euro).

În plus, luptătorul MMA deține un bloc de apartamente în Prosek. Acesta se ridică la suma de 27 de milioane (1,1 milioane de euro). De asemenea, în septembrie 2025, Karlos Vémola a cumpărat un bloc de apartamente în Úpice. A scos din buzunar 7 milioane de coroane (280.000 de euro).

În anul 2018 a devenit proprietarul unui case în Měchenice, lângă Praga, de unde a fost săltat de polițiști. Vila de lux este evaluată la 14,5 milioane de coroane, circa 600.000 de euro, bani pe care sportivul i-a împrumutat.

Prima declarație a lui Karlos Vémola

„Mulțumesc tuturor pentru cuvintele de susținere care mi-au fost trimise. Apreciez asta foarte mult. Nu înțeleg de ce am fost acuzat într-un caz vechi de cinci ani, despre care nu știu nimic, și pe deasupra, deja rezolvat.

Eu și avocatul vom lupta împotriva urmăririi penale și reținerii și cred cu tărie că toate acestea vor fi explicate și voi fi acasă în curând cu copiii și Lela.

Încerc să le gestionez pe toate, chiar dacă eram în drum spre operație pentru inflamația maxilarului în momentul detenției și durerea persistă. Mulțumesc din nou și salut tuturor celor care îmi sunt alături!”, a scris Karlos Vémola, pe Instagram.