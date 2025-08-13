Un luptător profesionist a recunoscut că mănâncă placenta soției și bea lapte matern înainte să intre în ring: ”E ca o superputere”

Un luptător de performanță a șocat pe toată lumea când a dezvăluit în ce constă pregătirea sa pentru următorul meci de box.

Un luptător de performanță mănâncă placenta soției sale înainte de a intra în ring, iar asta nu e tot!

australian Nikita Tszyu a vorbit deschis despre dieta sa neobișnuită înaintea viitoarei confruntări din ringul de box, dezvăluind că a consumat placenta soției sale sub formă de capsule și chiar a băut puțin din laptele ei matern,

Tszyu urmează să îl înfrunte pe neînvinsul Lulzim Ismaili pe 20 august 2025 și a detaliat dieta neconvențională care l-a făcut, tehnic vorbind, „un canibal”. „Pentru cei care nu știu, tocmai am devenit tată, soția mea a născut un copil”, a spus cunoscutul luptător de performanță la Triple M Breakfast with Beau, Cat & Woodsy. Bărbatul a continuat apoi relatarea despre cum arată pregătirea sa pentru meciul de box, dincolo de exercițiile fizice, de antrenamentele specifice acestui tip de sport.

„Iar soția mea… I-am liofilizat placenta și, recent, am început să iau suplimente din placenta ei, sub formă de tablete. Tehnic, am devenit un canibal. De fapt, e ca o superputere. Am făcut teste în timpul antrenamentelor de sparring, zile în care am luat și zile în care nu, și simt că am o cantitate nebună de energie”, a povestit boxerul.

O fotbalistă din Australia vrea să își transforme placenta pentru a fi bună de consum

Practicarea consumului de placentă a devenit o tendință tot mai populară în . Starul australian de fotbal feminin Millie Elliott, care va aduce pe lume primul ei copil în luna septembrie, plănuiește, de asemenea, să își transforme placenta în capsule pentru consum.

Susținătorii acestui obicei spun că ingerarea placentei poate oferi un plus de energie și ajută la recuperarea postnatală, îmbunătățind și lactația. Practica, cunoscută sub denumirea de placentofagie, are rădăcini în medicina tradițională și devine tot mai răspândită în special în Australia.

Practica aceasta este una extrem de controversată, căci nu există vreo bază științifică în spatele ei. Este foarte important de precizat faptul că nu s-a demonstrat prin studii medicale riguroase că ar exista beneficii reale. În unele cazuri, există riscuri de contaminare bacteriană sau virală, fapt pentru care majoritatea medicilor nu recomandă practica.

Ce e placenta și ce rol are

Placenta este un organ temporar care se dezvoltă în uter în timpul sarcinii și are rolul de a conecta mama cu fătul, asigurând schimbul de substanțe esențiale pentru dezvoltarea copilului.

Funcțiile principale ale placentei sunt numeroase. În primul rând, punctăm hrănirea fătului, permițând trecerea oxigenului și a nutrienților din sângele mamei către copil. Apoi, transportă produsele reziduale din sângele fătului către sângele mamei, pentru a fi eliminate. Placenta este atașată de peretele uterin și conectată la copil prin cordonul ombilical. După nașterea bebelușului, placenta este expulzată natural, într-un proces numit delivră.

Placenta este singurul organ din corpul uman care se formează și dispare în mod natural relativ scurt (aproximativ 9 luni). În multe culturi, placenta are semnificații simbolice și ritualice, fiind îngropată, păstrată sau chiar consumată.

Placenta conține o serie de elemente esențiale, fapt pentru care unii o consideră bună de mâncat: proteine, fier, vitamina B12, prolactină și minerale precum zinc sau seleniu.