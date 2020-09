Un luptător din UFC sare în ajutorul fetei care a fost bătută la Târgu Jiu. ”Dacă aveți informații, vă rog să-mi spuneți!”

Dillon Danis, unul dintre cei mai buni sportivi din UFC, a postat pe conturile sale de socializare pozele momentului în România! El a publicat scenele șocante când o fată din țara noastră este bătută de altele.

Pozele în care patru fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani au bătut-o, insultat-o și umilit-o pe o alta, de 13 ani din Târgu Jiu au devenit publice săptămâna trecută.

Poliția le-a identificat pe bătăușe, iar una dintre ele, de 14 ani, a fost reținută în acest caz, părinții celorlalte fete au primit o amendă în valoare de 500 de lei.

“Trebuie să o găsim pe această domnișoară și să-i aducem tot ce are nevoie, este atât de greu de urmărit. Dacă aveți informații, vă rog să-mi spuneți!”, a fost mesajul postat de Dillon Danis, pe Instagram și Twitter. Danis are 27 de ani și s-a născut în America de Nord.

we need to find this young lady and get her anything she needs, this is so hard to watch if you have any information please let me know! pic.twitter.com/YdHngep91j

— Dillon Danis (@dillondanis) September 9, 2020