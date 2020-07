Un manelist din „garda veche” îl face praf pe Culiță Sterp: „Nu are treabă cu muzica asta”. Cuvinte de laudă pentru Jador

Vă vine sau nu să credeți, noua generație de maneliști a reușit să cucerească Internetul și să ajungă pe primele locuri în topul celor mai vizionate videoclipuri pe Youtube. Încet, dar sigur, nume precum Carmen de la Sălciua, Jador sau Culiță Sterp își construiesc comunități impresionante de fani și îi fac uitați pe Florin Salam, Adrian Minune și toți cei care până nu demult păreau de neînlocuit.

Chiar dacă mai tinerii săi rivali lansează hit după hit și se bucură de milioane de vizaulizări pe conturile de Youtube, Liviu Guță, unul dintre cântăreții din „garda veche” nu ezită să îi critice în termeni duri pentru aparițiile publice, dar și pentru calitățile vocale.

În cel mai recent dintre vlogurile sale, manelistul nu i-a menajat absolut pe Culiță Sterp și bunul său prieten, Nikolas Sax. Ba chiar le-a recomandat să se reprofileze, pentru că „nu au nicio treabă cu muzica asta” și le-a acordat o notă care cu siguranță nu le va fi pe plac.

Liviu Guță sare la atac. Îl pune la zid pe Culiță Sterp

„Ce pot să spun despre Culiță Sterp? Culiță Sterp nu are treabă în muzica asta, mă refer la manele. Sincer, nu are o voce făcută pentru manele, el are o voce făcută pentru etno. Și chiar îmi place cum cântă etno…

Nu cântă cu modulații, cu triluri pentru că nu poate. Nu știu de ce nu a rămas pe etno… Faptul că a început să cânte el manele… nu știu, treaba lui! Dar eu zic că mai bine rămânea la etno pentru că pentru manele nu are voce. În manele trebuie niște triluri frumoase, niște modulații frumoase. Nota mea pentru tine e 7 cu indulgență.

Despre Nikolas Sax, sincer, nu prea… Chiar nu are legătură cu… Mulțumiri studioului și efectelor speciale pentru voce. Dar prinde pentru că asta ascultă copiii. Abi Talent, Nikolas Sax, un fel de tip-top minitop… Deci, Nikolas Sax, te iubește lumea, faci vizualizări, nu știu ce public e în ziua de azi, dar o spun cu tot respectul și sincer nu prea sunt de acord..”, a spus Liviu Guță.

Jador, lăudat: „De ce îl înjurați?”

Totodată, manelistul a vorbit despre Jador și despre felul în care acesta este perceput de fani. Surprinzător, a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului cântăreț, ba chiar s-a declarat impresionat de calitățile sale vocale.

„Multă lume am observat că îl înjură și îl spurcă pe Jador, ceea ce este foarte urât din partea voastră. Nu îl cunosc personal pe Jador, dar având în vedere că este foarte iubit, înseamnă că fiecare cântăreț are dreptul la succes!

De ce îl înjurați pe Jador? Datorită vouă face și 200000 de like-uri la o poză. Jador mi se pare un solist nu bun-bun-bun-bun, dar își face treaba foarte bine. E muncitor, și-a clădit un viitor, a visat, tăceți naibii din gură, lăsați-l în pace, are succes, il iubiti, dar il si urâti, care-i problema?”, a spus Liviu Guță.

