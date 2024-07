Un mare municipiu al României va avea tren metropolitan. Va parcurge aproape 50 de kilometri, se vor construi stații noi

Săptămâna aceasta, Primăria Cluj-Napoca a inițiat o nouă etapă în realizarea trenului metropolitan Cluj, linia ce urmează să aibă o lungime de 48,8 kilometri și 23 de stații de îmbarcare. Concret, autoritățile de la Cluj au solicitat avizul de mediu pentru proiectul ce urmează să fie finanțat din fondurile europene disponibile pentru exercițiul financiar 2021-2027.

Clujul va avea și tren metropolitan

Miercurea trecută, pentru Planul Urbanistic Zonal pentru „Tren metropolitan Gilau-Floresti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bontida”–Etapa I a sistemului de transport metropolitan Cluj magistrala 1 metrou si tren metropolitan.

ADVERTISEMENT

Potrivit memoriului de prezentare al proiectului, autoritățile locale urmăresc introducerea trenului metropolitan pe traseul Bonţida HM – Apahida – Cluj Napoca – Gârbău HM. În total, linia metropolitană va avea o lungime de 48,8 kilometri și nu mai puțin de 23 de stații.

„Se propune introducerea unui serviciu de Tren Metropolitan pe infrastructura existentă a căii ferate între punctele de îmbarcare/debarcare călători (PID) pe traseul: Bonţida HM – Apahida-Cluj-Napoca – Gârbău HM, pe teritoriul administrativ al Municipiului Cluj-Napoca, Comunei Gârbău, Comunei Baciu, Comunei Apahida, Comunei Jucu şi Comunei Bonţida”, se arată în proiectul Primăriei Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Potrivit datelor tehnice, inițiatorii proiectului spun că pe această rută vor circula nouă trenuri electrice, care se vor succeda la intervale de 30 de minute. De asemenea, autoritățile spun că aceste trenuri vor circula cu o viteză de 150 kilometri pe oră.

Trenuri electrice cu citeze de 150 km/h

Potrivit datelor tehnice din proiectul trenului metropolitan de la Cluj-Napoca, capacitatea celor 9 trenuri va fi de 420 călători. Experții estimează că inițial numărul total al călătorilor transportați va fi de aproximativ 7.600 persoane/zi în anul 2030, însă va ajunge la circa 9.500 persoane/zi în anul 2050.

ADVERTISEMENT

Trenul metropolitan de la Cluj-Napoca este vizat să folosească infrastructura existentă, însă în cadrul proiectului sunt incluse și lucrări de construire/reabilitare infrastructură feroviară și obiective conexe acestora.

Practic, din cele 23 de stații incluse în proiect, opt trebuiesc construite de la zero, iar în cazul celorlalte sunt proiectate lucrări de modernizare, plus executarea unor lucrări conexe, precum pasaje rutiere subterane, piste de biciclete, stații autobuz, trotuare, parcări auto, stații încărcare mașini electrice, etc..

ADVERTISEMENT

Costul total al proiectului sper să-i obțină din fondurile europene disponibile pentru exercițiul financiar 2021-2027, din Programul Transport. „Este un proiect de o importanță strategică nu doar pentru zona metropolitană a Clujului ci pentru întreg județul, un proiect prioritar pe care îl susținem cu toată convingerea. Vom contribui, astfel, începând chiar de anul viitor, cu circa 10 milioane de euro”, declara, în luna aprilie, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean.