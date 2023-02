Un mare rapidist critică galeria giuleșteană pentru conflictul cu Cristina Neagu: „O greșeală care îi duce mult înapoi!” / „S-au descalificat!”. Video Exclusiv

Cristina Neagu din Cupa României la handbal feminin. La fiecare gol, interul stânga de la CSM București a fost ținta suporterilor giuleșteni. Robert Niță, fost fotbalist al echipei de fotbal Rapid, galeria giuleșteană pentru că și-a revărsat frustrarea pe Cristina Neagu.

Robert Niță i-a luat apărarea Cristinei Neagu în conflictul cu galeria Rapidului: „Messi din handbal”

Robert Niță, colaborator permanent al emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, dar și fost fotbalist la Rapid, critică , liderul rivalei de la CSM București. Deși a explicat pe larg motivele pentru care suporterii „alb-vișinii” au apelat la astfel de gesturi, Robert Niță nu este de acord cu atitudinea față de cea care a câștigat de patru ori titlul de cea mai bună handbalistă din lume.

„A apostrofat-o. (n.r. CSM București – Rapid în Cupa României la handbal feminin) La meciul ăsta n-am fost. Nu este normal, clar. Au fost și comunicatele de presă, până la urmă e o sportivă care reprezintă România. Un „Messi al handbalului”. „Messi din handbal”, indiferent de culorile pe care le apără.

Dacă se întâmpla pe un stadion se trecea mai ușor cu vederea, fiind într-o sală, unde acustica e mult mai amplificată, un meci care e derby-ul ultimilor 2-3 de ani, e o scăpare. E un fapt care nu ar mai trebui să se repete în nicio sală de sport. Clar e un fapt care nu face cinste galeriei Rapidului”, a spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Robert Niță a explicat de ce galeria Rapidului a înjurat-o pe Cristina Neagu: „A perceput-o ca un adversar tradițional”

Robert Niță a dezvăluit că disputa dintre cele două părți a început încă din sezonul trecut când Rapid a reușit să câștige titlul de campioană în „Liga Florilor”. Totodată, felul în care au fost tratați de organizatori la meciul CSM – Rapid din campionat, de la finalul lunii ianuarie, i-a făcut pe fanii giuleșteni să își verse frustrarea pe Cristina Neagu, la handbal masculin.

„Eu am spus și am lăudat galeria Rapidului pe stadionul Giulești, pentru că merg la toate meciurile, chiar și la meciurile de handbal am fost și cu Gyor, la toate meciurile europene. Nu s-a întâmplat nici la meciul cu Mirel Rădoi, nu să fie înjurat toată galeria, să fie fluierat sau apostrofat de cei la Tribuna 1.

Acolo este vorba mai mult despre niște declarații făcute anul trecut când Rapidul a câștigat campionatul la handbal. În meciul de la Zalău Cristina Neagu a reclamat anumite prietenii între domnul Tadici, cum joacă echipa contra…

Merge pe stadion la FCSB și ei nu au perceput-o ca un sportiv de top al României, ci ca un adversar tradițional al Rapidului și coroborat cu declarațiile și cu ce s-a mai întâmplat, au înjurat-o. Mai e și faptul că au fost tratați foarte urât la cele două meciuri din Cupă și campionat, organizate de CSM în Sala Polivalentă.

„Cristina Neagu e un simbol internațional”

„S-a revărsat asupra Cristinei Neagu pentru niște chestii birocratice. Nu merita, clar că nu merita. E un simbol internațional. E o greșeală care îi duce înapoi, dar ușor-ușor vor intra în normalitate. Ei și-au revărsat frustrarea.

La penultimul meci Rapid – CSM din Sala Polivalentă, am intrat cu greu pentru că au dat invitații printate cu vreo 45 de minute cei de la CSM oficialilor rapidiști pentru că nu puteau, cu telefonul, cu online-ul e mai greu pentru dânșii în 2023.

Au postat, plantat niște boxe într-o parte a Peluzei unde a avut toată lumea accesul interzis ca să se audă cei de la CSM destul de tare. Niște vuvuzele și crainicul de urla. La un moment dat te speriai pe scaun, ca să nu se audă galeria. Până la urmă e un spectacol sportiv.

Lasă-i să manifeste. Excese de ambele părți și acum s-a întâmplat în meciul ăsta pe o a doua repriză foarte proastă a Rapidului care în 12 minute nu marchează. O a doua repriză catastrofală și și-au vărsat frustrarea pe Neagu, care e cea mai bună marcatoare a echipei”, a mai spus Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dănuț Lupu nu este de acord sub nicio formă cu gestul galeriei Rapidului: „Vin foarte mulți copii la handbal”

„S-a descalificat galeria Rapidului”, a concluzionat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. Dănuț Lupu a mărturisit că galeria Rapidului trebuia să facă diferența față de fotbal și să conștientizeze că la meciurile de handbal în tribune se află foarte mulți copii.

„În momentul în care galeriile de la fotbal se implică în alte sporturi iese… Galeriile fotbalului, când merg la handbal, la baschet, peste tot… Ar trebui să țină cont pentru că la handbal, la volei vin foarte mulți copii. Și eu cred că aici au greșit pentru că nu au ținut cont de asta”, au fost cuvintele lui Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

