Un mare spital de copii acuzat că de infectarea unui bebeluș. Părinții cer daune uriașe după ce micuțul a fost aproape să moară

Încă un caz șocant s-a petrecut într-un spital de copii din România. Totul a început din luna iunie a acestui an, după nașterea copilului, iar părinții au îndurat chinuri groaznice mai multe luni de zile.

Bebeluș la un pas să moară după ce s-a infectat în spital

Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, a fost dat în judecată de o familie din Iași după ce cu bacteria Klebsiella Pneumoniae. Părinții susțin că spitalul nu i-a informat despre această infecție și nu le-a oferit explicații privind prelungirea perioadei de internare, scrie

Mama copilului acuză spitalul de lipsa respectării standardelor de igienă, inclusiv în secția de terapie intensivă, și cere daune morale în valoare de 200.000 de euro pentru copil și 75.000 de euro pentru părinți. Procesul se desfășoară la Tribunalul Iași.

Copilul s-a născut pe 5 iunie 2024, iar la o lună, părinții l-au dus la spital deoarece acesta avea probleme de alimentație și prezenta vărsături. Inițial, medicii nu au identificat nicio problemă gravă, însă câteva zile mai târziu au diagnosticat bebelușul cu stenoza congenitală hipertrofică a pilorului, o afecțiune ce necesită tratament chirurgical.

Starea bebelușului se agrava de la o zi la alta

Pe 11 iulie, copilul a fost supus unei operații, iar recuperarea părea să decurgă bine. Totuși, la patru zile după intervenție,

„Personalul medical ne-a ascuns timp de mai multe zile diagnosticul bacteriologic și nu ne-a oferit nici o explicație despre motivul concret al prelungirii duratei spitalizării, deși am adresat numeroase întrebări legate de acest aspect. Am aflat indirect, auzind discuțiile purtate de doi medici, iar ulterior am citit în fișa medicală a fiului meu faptul că prezenta acea Klebsiella Pneumoniae”, a relatat mama.

Medicii au prescris un tratament complex cu antibiotice puternice, analgezice opioide precum Tramadol, transfuzii și alte proceduri medicale. Pe 18 iulie, din cauza complicațiilor, copilul a necesitat o nouă intervenție, fiind montat un cateter venos central, deoarece venele periferice nu mai erau viabile, mai scrie ziare.com.

Conform documentelor medicale, infecția nosocomială a fost confirmată pe 17 iulie, când analiza a indicat un „sepsis cu punct de plecare digestiv – Klebsiella”. Părinții au fost șocați să afle că, fără răspunsul favorabil la ultimul antibiotic administrat, copilul nu ar fi supraviețuit.

Acuzații dure ale părinților copilului

Prin această acțiune în instanță, familia dorește să tragă la răspundere spitalul pentru suferințele cauzate și să contribuie la prevenirea unor astfel de situații în alte unități medicale din România. Experiența i-a marcat profund, determinându-i să ceară răspunsuri și să solicite schimbări în sistemul medical.

„După ce copilul nostru a fost diagnosticat cu aceasta infecție foarte gravă, personalul medical din cadrul Spitalului „Sf. Maria” Iași nu a respectat, în cea mai mare parte a timpului, protocoalele minime de igienă. Era manipulat aproape de fiecare dată fără ca medicii și asistenții medicali să poarte mănuși, unii dintre aceștia foloseau uneori telefoanele mobile sau, cel puțin, le aveau în mână în timp ce efectuau consulturile sau aplicau tratamente.



Am atras de mai multe ori atenția asupra acestor aspecte dar, de fiecare dată, mi s-a răspuns neprincipial și nici nu am observat schimbări în bine în comportamentul respectivelor cadre medicale, care au continuat să nu poarte mănuși în secția A.T.I., chiar și când schimbau copilului pansamentul aplicat peste zona unde fuseseră efectuate intervențiile chirurgicale”, a detaliat mama în acțiunea depusă în instanță.