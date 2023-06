Un medic și-a dat viața pentru a-și salva fiica de la înec. A lăsat în urmă 13 copii

Medicul din Kansas a murit în timpul unei excursii de rafting, după ce pluta familiei s-a răsturnat pe un râu din sudul statului Colorado, din cauza curenților puternici. Autopsia a stabilit că bărbatul a murit după ce s-a lovit cu capul de pietre, nu din cauza înecului.

Un medic și-a dat viața pentru a-și salva fiica

Potrivit Dustin Harker era într-o călătorie cu prietenii săi de la Biserică alături de 4 dintre cei 13 copii ai săi. Neurologul din Arkansas a văzut cum pluta care-l transporta pe el și pe copii s-a răsturnat, astfel că fiica sa Camille a rămas blocată sub apă. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a aruncat pluta de pe fată și și-a ajutat copiii să ajungă în siguranță la mal.

Cumnata bărbatului, Sharon Neu Young, , însă acum curenții au fost mai turbulenți din cauza ploilor din zonă. Bărbatul s-a lovit la cap în timp ce își salva familia, astfel că a rămas sub apă mai bine de 15 minute, iar manevrele de resuscitare au fost inutile, cu toate că au fost efectuate timp de 40 de minute.

Medicii au constatat, așadar, că e. Paradoxal, bărbatul era neurolog, dar a fost ucis tocmai de o traumă la cap. ”Ei bănuiesc că capul i s-a izbit de niște pietre din râu când a fost aruncat din barcă. Trauma cerebrală este ceea ce i-a luat viața”, a precizat femeia.

Infirmiera Yvette Ramos a fost printre primele persoane ajunse la fața locului și a luptat din răsputeri ca să-l salveze. ”Acesta este tatăl cuiva, unchiul cuiva… Am căzut și am început să plâng pentru că simt că nu am făcut suficient. Trebuia să fac mai mult”, a transmis, cu ochii în lacrimi, Ramos.

După ce a aflat că a rămas fără soț, Emilie, femeia care i-a fost alături în ultimele decenii, a postat pe Facebook un mesaj emoționant: ”A părăsit această lume făcând ceea ce îi place, călătorind și aventurându-se. A fost o excursie de rafting de mare aventură. Chiar pe partea lui, pluta s-a răsturnat. Toți ceilalți au reușit să scape cu viaţă și pun pariu că el a avut ceva de-a face cu asta”.

Dustin Harker era originar din Alberta, Canada și lucra la ClinicA hutchinson din 2022. ”Doctorul Harker s-a alăturat familiei Hutchinson Clinic la începutul anului 2022 și a construit relații semnificative cu pacienții săi și comunitatea noastră în ultimul an și jumătate. El ținea profund la pacienții săi și împărtășea în mod regulat acest sentiment cu cei din jurul lui”, a transmis spitalul într-o declarație.

Familia a primit un sprijin din partea prietenilor care au deschis o pagină GoFundMe, unde au fost donați 33.500 de dolari. Harker și-a lăsat în urmă soția, Emilie, cu care era căsătorit de 25 de ani, alături de cei 13 copii: Dillon Blair (23 de ani), Ammon Levi (21 de ani), Jarom Douglas (20 de ani), Clara Kathleen (18 ani), Matthieu Thomas (17 ani), Ayden Charles (15 ani), Camille Lydia (13 ani), Aurora Ilona (12 ani), Ella Maria (12 ani), Charlotte Sophia (10 ani), Elias Brook (7 ani), Samuel Jonathan (6 ani) și Samantha Grace (4 ani).

În același timp, un român murea înecat în Marea Ionică în Grecia, lângă Lefkada. Bărbatul în vârstă de 50 de ani se afla în concediu cu soția sa și a intrat în apă deși salvamarii le-au explicat că valurile foarte mari pot să provoace o tragedie.