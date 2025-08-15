News

Un membru al clanului Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie. S-a întâmplat în fața Tribunalului Iași. Video

Un membru al temutului clan Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie în plină stradă, în fața Tribunalului Iași
Raluca Alexe
15.08.2025 | 16:48
Vasile Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie în plină stradă / sursa: colaj Fanatik

Vasile Călin, membru al clanului interlop Corduneanu, este acuzat că a lovit-o pe Iuliana Horodinschi, o femeie care a fost martor în mai multe procese ale familiei. Victima a înregistrat momentul în care Vasile a lovit-o fără să îi pese că se află chiar în curtea Tribunalului Iași.

Membru al clanului Corduneanu, arestat după ce a lovit o femeie pe o stradă din Iași

În timp ce Iulia, o apropiată a Alinei Filip, soția lui Petronel Corduneanu, se afla în timpul unei transmisiuni în direct pe o rețea de socializare, Vasile Călin și Adrian Corduneanu au scuipat-o și înjurat-o pe femeie. La un moment dat, Vasile o și lovește pe aceasta cu piciorul, totul fiind prins în filmarea care ulterior a ajuns în presă, dar și în fața oamenilor legii.

O femeie care a auzit scandalul din mijlocul străzii a încercat să intervină, însă unul dintre Corduneni a împiedicat-o, spunând că Iuliana este „nebună”. Aceasta din urmă a început să plângă, cerând martorilor să sune la poliție. Ba mai mult, i-a întrebat în mod repetat pe membri clanului de ce nu o lasă în pace și de ce o agresează de fiecare dată când o vede, uneori chiar și în prezența copilului ei.

„La data de 13 august, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 45 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, la data de 4 august, în timp ce s-ar fi aflat în municipiul Iași, acesta ar fi agresat fizic o femeie, de 27 de ani, tulburând totodată ordinea și liniștea publică prin faptele sale”, a transmis IPJ Iași.

Tensiuni între soțiile din clanul Corduneanu

Totuși, deși a cerut ajutorul oamenilor legii, victima a declarat ulterior că nu dorește să formuleze plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, ceea ce limitează acțiunile legale ale anchetatorilor. Aceștia, însă, s-au sesizat din oficiu și au dispus reținerea.

Pe 13 august, Vasile Călin a fost reținut pentru 24 de ore. Pe 14 august a fost prezentat cu propuneri legale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, dar și la Judecătorie. În acest caz cercetările sunt continuate, mai ales că interlopul nu este la primul său episod violent.

Potrivit BZI, scandalul ar fi pornit în urma unor tranzacții imobiliare, iar dacă până acum doar bărbații tratau situațiile sensibile, de această dată și soțiile și prietenele acestora au fost implicate. Rivalitatea dintre Ramona Corduneanu, soția lui Adrian Corduneanu, și Alina Filip, soția lui Petronel Corduneanu, a degenerat de mai multe ori, atât în public, cât și pe rețelele sociale, ducând la violențe și asupra apropiatelor femeilor.

