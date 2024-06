Un membru al Generației de Aur a vorbit despre șansele României la Euro 2024: „Trebuie să începem bine cu Ucraina”

Jean Vlădoiu a fost prezent la , la 77 de ani de la nașterea clubului. Fostul mare atacant a vorbit și despre naționala României.

Jean Vlădoiu, mesaj clar pentru jucătorii naționalei României: „Aș vrea să văd altă atitudine, răutate, implicare”

Fostul vârf al României nu se uită : „După ultimul meci nu am tras o concluzie, dar mi-ar plăcea o implicare mai mare din partea unor jucători.

Vlădoiu are însă cu totul alte așteptări de la jucătorii lui Edi Iordănescu: „Aș vrea să văd altă atitudine, răutate, implicare. Așa am ajuns pe primul loc în grupă. Trebuie să începem bine cu Ucraina.

Cu toate astea, Jean Vlădoiu rămâne optimist: „Eu am mare încredere în această generație. Și generația lui Mutu, Chivu a fost criticată și comparată cu noi, trebuie să luăm fiecare generație cu ce vine. Probabil presiunea i-a deranjat și nu le-a prins bine”.

Jean Vlădoiu, discurs la sărbătoarea de 77 de ani a clubului Steaua: „Eu nu mă consider o legendă. Lăcătuș a fost idolul copilăriei”

Jean Vlădoiu a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Stelei, însă cu toate acestea rămâne modest: „Eu nu mă consider o legendă, dar mă consider un fost jucător care a lăsat ceva în urmă.

Pentru mine este un privilegiu să fiu invitat de Steaua să pot spune la mulți ani clubului unde am evoluat ani de zile, unde am cunoscut poate cele mai mari satisfacții în ceea ce privește fotbalul. Am foarte multe amintiri frumoase.

Lăcătuș a fost liderul copilăriei mele. Vă dați seama ce a însemnat pentru mine să joc cu nr. 7 și ulterior să devin coleg de club, dar și de cameră. Am învățat foarte mult de la Marius, mi-a fost prieten și de familie și m-a ajutat foarte mult”.

Vrea Steaua în SuperLiga: „Abia aștept să văd echipa din nou în prima ligă”

Jean Vlădoiu își dorește ca Steaua să promoveze în SuperLiga: „Am făcut cuplu cu idolul copilăriei mele și am câștigat tot ce se poate câștiga în România, ne-am calificat la Campionatul European din 1996 și am prins și un contract în Germania.

Mulțumesc clubului Steaua pentru tot ceea ce mi-a oferit în postura de jucător și vă urez mult succes în viitor. Abia aștept să văd din nou Steaua în prima ligă”