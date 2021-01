Un mexican a renunțat la fotbal ca să trăiască. Medicii i-au amputat piciorul

Un fotbalist mexican a trăit coșmarul vieții după un banal accident casnic. S-a electrocutat, a fost operat după 3 zile, iar medicii au fost obligați să-i amputeze un picior.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Până de curând, Rodrigo Alain Cuevas era un jucător necunoscut, legitimat la Ciervos Chalc, un club mic din liga a treia din Mexic. A fost aproape de o tragedie, iar drama lui a făcut înconjurul lumii.

Fotbalistul de 27 de ani s-a electrocutat accidental, în propria locuință. Din cauza arsurilor piciorul stâng nu a mai putut fi salvat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Operat abia după trei zile de la accident

Arsurile de gradul III suferite de fotbalist impuneau o intervenție chirurgicală de urgență însă, din cauza numărului mare de pacienți infectați cu COVID, acesta nu a putut fi internat în spital.

Abia după trei zile de la nefericitul accident, Rodrigo Alain Cuevas a ajuns pe masa de operație, dar medicii nu au putut să-i salveze piciorul. Dacă membrul nu era amputat, fotbalistul ar fi murit.

ADVERTISEMENT

”Chirurgul și ceilalți medici au fost cinstiți și direcți cu mine și cu părinții mei. Ne-au spus ei a fost că piciorul trebuia amputat pentru că era prea infectat și, dacă nu ar fi fost operat, mi-ar fi pus viața în pericol.

Când am suferit accidentul, nici unul dintre spitalele din Mexico City nu m-a putut primi pentru că erau pline cu bolnavi de COVID-19. Mulțumită unei cunoștințe, am fost transferat cu o ambulanță la Culiacan, acolo unde am fost operat”, a povestit Cuevas pe rețelele sociale, momentele de coșmar pe care le-a trăit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am primit o lecţie de viaţă extraordinară”

Operația în urma căreia i-a fost amputat piciorul stâng a pus capăt abrupt carierei sportive a lui Rodrigo Alain Cuevas. În postările sale pe rețelele de socializare, fotbalistul a mărturisit că se simte binecuvântat că a scăpat cu viață.

”În momentul în care mi-am dat acordul pentru amputarea piciorului mii de lucruri îmi treceau prin cap. M-am gândit la toate sacrificiile pe care le-am făcut pentru a călca pe terenul de fotbal la nivel profesionist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am luat decizia de a mi se amputa piciorul stâng și în acel moment am primit o lecție de viață extraordinară, că deși iubești să faci ceva extrem de mult, să practici un sport sau orice altceva, nu trebuie să pui acel ceva înaintea propriei tale vieți”, a povestit mexicanul.