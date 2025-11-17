Un milion de dolari pentru fiecare jucător! Naționala-surpriză care poate ajunge la Mondialul din 2026

ADVERTISEMENT

Republica Democrată Congo (care era deja o participare la Cupa Mondială din 1974 – sub numele de Zair)

RD Congo a lăsat acasă Camerun și Nigeria

Congolezii au învins puternica națională a Nigeria la loviturile de departajare (4-3), eliminând una dintre cele mai bine cotate echipe de pe Continentul Negru, care va privi Mondialul la televizor. Victoria contra Nigeriei a venit după ce acum trei zile, în play-offul Africii, RD Congo eliminase Camerunul.

ADVERTISEMENT

Cu Nigeria, a fost un meci foarte strâns, jucat la Rabat (Maroc), cu puține ocazii de ambele părți. Nigeria a început bine meciul cu un gol marcat în minutul 3, de Onyeka, și golul egalizat, reușit de Elia în minutul 32.

Meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde a avut câștig de cauză selecționata pregătită de Sebastien Desabre, scor 4-3. Moutoussamy și Tuanzebe au ratat din tabăra congolezilor, în timp ce Bassey, Moses Simon și Ajayi nu l-au putut învinge pe portarul Timothy Fayulu.

ADVERTISEMENT

Au schimbat portarul în minutul 120 și au câștigat

Acesta a intrat pe teren în minutul 120 și a devenit eroul naționalei sale.

ADVERTISEMENT

Naționala africană are numai fotbaliști care joacă în Europa, în frunte cu golgheterul lor, Cedric Bakumbu, de la Betis Sevilla. Căpitanul echipei este Chancel Mbemba, care joacă la Lille și are 101 selecții la națională.

Președintele țării a promis câte un milion de dolari pentru fiecare fotbalist

Fotbaliștii de la RD Congo sunt foarte aproape de o primă colosală. Președintele țării a promis un milion de dolari pentru fiecare jucător dacă echipa prinde turneul final. RD Congo este a șaptea cea mai sărcaă țară din lume, fiind măcinată de instabilitate politică, violență, corupție și are o infrastructură precară.

ADVERTISEMENT

RD Congo va fi prezentă la barajul intercontinental din luna martie, care se va juca în Mexic. Acolo mai sunt calificate Bolivia și Noua Caledonie. Din Asia va merge învingătoarea din duelul Irak – Emiratele Arabe Unite (în tur 1-1). Ultimele două participante vor fi desemnate din zona CONCACAF.

Dintre cele șase participante vor merge mai departe doar două. Cele mai slabe patru echipe, potrivit clasamentului mondial FIFA, vor juca în două semifinale. Câștigătoarele vor întâlni primele două echipe din clasamentul FIFA în meciurile finala, care vor decide calificatele.

Numărul echipelor calificate la turneul final a ajuns la 32:

· SUA, Canada, Mexic (țări gazdă)

· Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

· Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită

· Australia, Noua Zeelandă

· Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde(debut), Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud

· Anglia, Franța, Croația, Portugalia, Norvegia