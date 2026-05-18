”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma marii campioane

În 2026, anul în care se împlinesc 50 de ani de la uriașă performanță reușită de Nadia Comăneci, 64 de ani, la Montreal – prima notă perfectă din istoria Jocurilor Olimpice – Ion Țiriac a adus la suprafață mai multe povești din acea perioadă. Miliardarul a dezvăluit, într-un interviu televizat, cum a ratat un milion de dolari, imediat după 10-lea marii gimnaste.

Cui a cerut Ion Țiriac un milion de dolari după 10-le Nadiei Comăneci la Montreal

Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 au fost unice. Competiția din Canada a intrat în istoria sportului drept ”Olimpiada Nadia Comăneci”. S-a întâmplat asta după ce Nadia a primit șapte note de 10. Au fost primele note maxime din istoria concursurilor oficiale de gimnastică. Tot în urmă cu 50 de ani, românca a stabilit un record absolut: 20 de puncte, la paralele inegale.

Imediat după aceste performanțe unice, multe dintre ele încă neegalate, . Un foarte bun prieten al marii gimnaste în prezent, Ion Țiriac, 87 de ani, a povestit într-un interviu ce a făcut imediat după ce marea campioană a obținut primul 10 din istoria gimnasticii.

Aflat în SUA în acea vreme, Țiriac spune că a avut contacte cu celebra televiziune CBS. Fostul sportiv le-a spus celor de peste ocean că le poate organiza un interviu chiar cu Nadia Comăneci. Deși foarte tânără, 14 ani, sportiva devenise un star planetar, astfel că oricine era interesat să o aibă invitată. Așa era și în situația celor de la CBS. Țiriac le-a spus că, în schimbul unei sume de bani – un milion de dolari – poate să le-o aducă pe Nadia în platou.

”În ziua în care Nadia a luat 10 la Olimpiada de la Montreal 1976, eram în Statele Unite și, din întâmplare, după Olimpiada aceea eram cu cei de la CBS, care începuseră să lucreze cu tenisul mai mult. Zic: ‘Mă, băieți, câți bani îmi dați mie dacă eu v-o aduc pe Nadia o oră?’ / ‘Un milion’. Îți dai seama ce era un milion de dolari în 1976. Zic: ‘Bine‘”, spune Țiriac, la .

Cum a ratat Țiriac acest milion de dolari după nota 10 obținută de Nadia

La acea vreme, un milion de dolari reprezenta , care era foarte tânăr. Din păcate pentru conturile sale, deal-ul cu cei de la CBS a căzut. După ce le-a spus de suma necesară pentru a o avea pe Nadia Comăneci invitată în studio, magnatul român a sunat imediat în România. A vrut să primească acordul de la Federația de Gimnastică. Comuniștii, care conduceau totul atunci în țară, l-au refuzat pe loc.

”Și am dat telefon federației: ‘Uitați care e treaba’… După o oră mă sună înapoi: ‘Nu ne dezvăluim secretele pentru următoarea Olimpiadă’. ‘Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața dumitale’, îi zic. Nu s-a putut, asta e, așa erau vremurile”, a declarat Ion Țiriac, pentru sursa citată.

În urmă cu o jumătate de secol, la o vârstă extrem de fragedă, Nadia Comăneci devenea cea mai tânără campioană olimpică absolută la individual compus. Vorbim de un record care nu mai poate fi doborât vreodată, în contextul modificării limitei minime de vârstă în gimnastică. La Montreal, Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii: trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.