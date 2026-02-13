Un milion de români la închisoare. Un senator AUR și-a modificat propriul proiect la o zi după depunere ca să-l facă mai dur

ADVERTISEMENT

Consumul și traficul de droguri constituie o preocupare constantă a parlamentarilor, numărul de proiecte care vizând combaterea acestor fenomene fiind de ordinul zecilor în ultimele două legislaturi. Numai că deseori proiectele sunt făcute doar „să dea bine”, fără o evaluare clară a consecințelor reglementărilor propuse. Un astfel de proiect a fost depus recent de către un senator AUR, Corneliu Negru, proiect care face, chiar potrivit estimărilor senatorului, circa un milion de oameni „eligibili” pentru închisoare.

„Fenomenul consumului de droguri a ‘explodat’ pur și simplu în România. O statistică din 2o22 arată ca sunt cel puțin un milion de persoane care au consumat ‘cel puțin o dată în viață’ droguri, dar, cu siguranță, datele actuale ne-ar indica undeva la un milion și jumătate de consumatori”, scrie senatorul Negru în expunerea de motive a proiectului depus pe patru februarie.

ADVERTISEMENT

Aceleași pedepse pentru consumatorii de droguri și pentru traficanți

În aceste condiții, senatorul propune ca și consumatorii să fie trimiși la închisoare alături de traficanți, fiind nemulțumit că majoritatea acestora primesc pedepse cu suspendare, inclusiv pentru consumatorii de cannabis, care este încadrat la categoria „de risc”, spre deosebire de cocaină, heroină ș.a. care sunt socotite „de mare risc” și pentru care pedepsele sunt mai mari.

Potrivit articolului 2 din Legea 143/2001 „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”

ADVERTISEMENT

Teoretic, consumul nu este incriminat în România, însă practic este sancționat penal prin faptul că și „deținerea” este menționată în articolul de mai sus care, aparent, sancționează doar traficanții. Pentru Negru pedepsele nu sunt suficient de mari și propune pedepse de la 5 la 15 pentru drogurile de risc, pragul minim fiind gândit în așa fel instanțele să nu mai poată da pedepse cu suspendare. Practic, cel care fumează o țigară cu cannabis va ajunge cel puțin pentru 5 ani la închisoare, alături de traficantul care i-a vândut-0.

ADVERTISEMENT

Aceeași lege distinge, la articolul 4, între cei care produc sau dețin droguri pentru consumul propriu, prevăzând o pedeapsă mai mică, de la 2 la 5 ani, ceea ce dă posibilitatea pedepselor cu suspendare pentru consumatori care, la urma urmelor, sunt victimele traficului de droguri. În forma inițială a proiectului depus de Negru, pedepsele în acest caz erau reduse, în intervalul 6 luni – 3 ani, însă cei care dețin o cantitate mai mare de un gram, vor fi asimilați traficanților, cu pedepse de minim 5 ani. Practic, o persoană care cultivă o plantă de cânepă pentru consum propriu ar trebui să aibă grijă să fie cât mai sfrijită, în caz contrar riscând să fie socotit traficant, chiar dacă nu a vândut nimănui droguri vreodată.

Incriminarea oficială a consumului de droguri

Pe 5 februarie, la nu mai mult de 24 de ore de la depunerea proiectului, senatorul AUR îl retrage și depune unul cu pedepse și mai aspre. În esență, el a modificat articolele 2 și 4 încât să șteargă complet diferența dintre consumator și traficant, dintre victima și beneficiarul traficului de droguri. Distincția se face doar în funcție de cantitatea de droguri care este descoperită asupra unei persoane.

ADVERTISEMENT

„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, a unei cantități mai mari de 1 (unu) grame, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”, prevede primul alineat al articolului 2, în forma propusă de Corneliu Negru. Din articolul 4 este scoasă orice referință la „consum propriu”, fiind propusă în schimb pedepsirea cu 1 – 5 ani de închisoare pentru cei prinși cu mai puțin de un gram.

Negru își asumă deschis sancționarea penală a consumului, inexistentă până acum în sens strict, chiar dacă era mascată de sancționarea „deținerii”, el vorbind în despre „crearea posibilității aplicării unor măsuri coercitive de pedepsire a consumatorilor de droguri”.

Senatorul invocă statisticile oficiale ale pe anul 2023, deși tocmai acestea ar fi trebuit să-l pună pe gânduri: „Pentru infracțiunea de deținere de droguri pentru consum propriu, instanțele au dispus pedeapsa închisorii cu executare în penitenciar pentru 58 de persoane (16,2%) din cele 358 condamnate (din care 4 persoane minore de sex masculin).” Altfel spus, instanțele din România încă trimit la închisoare , chiar și minori, în loc să-i ajute. Pentru Negru aceste lucru nu este de ajuns, el vrând ca cei care au scăpat cu pedepse cu suspendare să înfunde și ei pușcăria.