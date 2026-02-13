News

Un milion de români la închisoare. Un senator AUR și-a modificat propriul proiect la o zi după depunere ca să-l facă mai dur

Un senator a depus un proiect de lege care risca să trimită aproape un milion de persoane la închisoare, după care a revenit cu o nouă formă a legii, cu pedepse și mai dure.
Ana Necula
13.02.2026 | 09:45
Un milion de romani la inchisoare Un senator AUR sia modificat propriul proiect la o zi dupa depunere ca sal faca mai dur
SPECIAL FANATIK
Proiect de incriminare penală a consumului de droguri/ Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Consumul și traficul de droguri constituie o preocupare constantă a parlamentarilor, numărul de proiecte care vizând combaterea acestor fenomene fiind de ordinul zecilor în ultimele două legislaturi. Numai că deseori proiectele sunt făcute doar „să dea bine”, fără o evaluare clară a consecințelor reglementărilor propuse. Un astfel de proiect a fost depus recent de către un senator AUR, Corneliu Negru, proiect care face, chiar potrivit estimărilor senatorului, circa un milion de oameni „eligibili” pentru închisoare.

Fenomenul consumului de droguri a ‘explodat’ pur și simplu în România. O statistică din 2o22 arată ca sunt cel puțin un milion de persoane care au consumat ‘cel puțin o dată în viață’ droguri, dar, cu siguranță, datele actuale ne-ar indica undeva la un milion și jumătate de consumatori”, scrie senatorul Negru în expunerea de motive a proiectului depus pe patru februarie.

ADVERTISEMENT

Aceleași pedepse pentru consumatorii de droguri și pentru traficanți

În aceste condiții, senatorul propune ca și consumatorii să fie trimiși la închisoare alături de traficanți, fiind nemulțumit că majoritatea acestora primesc pedepse cu suspendare, inclusiv pentru consumatorii de cannabis, care este încadrat la categoria „de risc”, spre deosebire de cocaină, heroină ș.a. care sunt socotite „de mare risc” și pentru care pedepsele sunt mai mari.

Potrivit articolului 2 din Legea 143/2001 „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

Teoretic, consumul nu este incriminat în România, însă practic este sancționat penal prin faptul că și „deținerea” este menționată în articolul de mai sus care, aparent, sancționează doar traficanții. Pentru Negru pedepsele nu sunt suficient de mari și propune pedepse de la 5 la 15 pentru drogurile de risc, pragul minim fiind gândit în așa fel instanțele să nu mai poată da pedepse cu suspendare. Practic, cel care fumează o țigară cu cannabis va ajunge cel puțin pentru 5 ani la închisoare, alături de traficantul care i-a vândut-0.

ADVERTISEMENT
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digisport.ro
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”

Aceeași lege distinge, la articolul 4, între cei care produc sau dețin droguri pentru consumul propriu, prevăzând o pedeapsă mai mică, de la 2 la 5 ani, ceea ce dă posibilitatea pedepselor cu suspendare pentru consumatori care, la urma urmelor, sunt victimele traficului de droguri. În forma inițială a proiectului depus de Negru,  pedepsele în acest caz erau reduse, în intervalul 6 luni – 3 ani, însă cei care dețin o cantitate mai mare de un gram, vor fi asimilați traficanților, cu pedepse de minim 5 ani. Practic, o persoană care cultivă o plantă de cânepă pentru consum propriu ar trebui să aibă grijă să fie cât mai sfrijită, în caz contrar riscând să fie socotit traficant, chiar dacă nu a vândut nimănui droguri vreodată.

Incriminarea oficială a consumului de droguri

Pe 5 februarie, la nu mai mult de 24 de ore de la depunerea proiectului, senatorul AUR îl retrage și depune unul cu pedepse și mai aspre. În esență, el a modificat articolele 2 și 4 încât să șteargă complet diferența dintre consumator și traficant, dintre victima și beneficiarul traficului de droguri. Distincția se face doar în funcție de cantitatea de droguri care este descoperită asupra unei persoane.

ADVERTISEMENT

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, a unei cantități mai mari de 1 (unu) grame, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”, prevede primul alineat al articolului 2, în forma propusă de Corneliu Negru. Din articolul 4 este scoasă orice referință la „consum propriu”, fiind propusă în schimb pedepsirea cu 1 – 5 ani de închisoare pentru cei prinși cu mai puțin de un gram.

Negru își asumă deschis sancționarea penală a consumului, inexistentă până acum în sens strict, chiar dacă era mascată de sancționarea „deținerii”, el vorbind în expunerea de motive despre „crearea posibilității aplicării unor măsuri coercitive de pedepsire a consumatorilor de droguri”.

Senatorul invocă statisticile oficiale ale Agenției Naționale Antidrog pe anul 2023, deși tocmai acestea ar fi trebuit să-l pună pe gânduri: „Pentru infracțiunea de deținere de droguri pentru consum propriu, instanțele au dispus pedeapsa închisorii cu executare în penitenciar pentru 58 de persoane (16,2%) din cele 358 condamnate (din care 4 persoane minore de sex masculin).” Altfel spus, instanțele din România încă trimit la închisoare victimele traficului de droguri, chiar și minori, în loc să-i ajute. Pentru Negru aceste lucru nu este de ajuns, el vrând ca cei care au scăpat cu pedepse cu suspendare să înfunde și ei pușcăria.

Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană,...
Fanatik
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul României în SUA. Pentru ce sumă colosală l-a scos la închiriat
Cei mai puternici 3 oameni din România. Topul lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Fanatik
Cei mai puternici 3 oameni din România. Topul lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Medicul care salvează îngeri, avertisment pentru părinții din România. Dr. Mihai Craiu: „Sunt...
Fanatik
Medicul care salvează îngeri, avertisment pentru părinții din România. Dr. Mihai Craiu: „Sunt boli care nu ar trebui să mai existe”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana Necula
Ana Necula
Ana-Maria Necula coordonează departamentul Fanatik NEWS. Are o experiență de 15 ani ca editor-șef la Realitatea.NET, Money.RO, Romaniatv.NET.
Parteneri
Adrian Minune a aflat că prietenul său fotbalist 's-a pocăit' și a reacționat:...
iamsport.ro
Adrian Minune a aflat că prietenul său fotbalist 's-a pocăit' și a reacționat: 'După 6.000 de apartamente pierdute pe plăcerile lumii era și cazul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!